CNTE extiende protestas a la SEP; reportan daños en oficinas de Avenida Universidad

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) extendió este miércoles sus protestas en la Ciudad de México, ahora con movilizaciones en instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicadas sobre Avenida Universidad.

De acuerdo con reportes difundidos durante la jornada, integrantes del magisterio bloquearon ambos sentidos de Avenida Universidad y realizaron daños en el inmueble de la SEP. Entre los hechos señalados se encuentran cristales rotos, pintas, derribo de postes de señalética y afectaciones en el acceso principal.

Las protestas forman parte del paro nacional iniciado por la CNTE el 1 de junio, con el que la Coordinadora busca presionar al gobierno federal para atender demandas relacionadas con pensiones, condiciones laborales y temas pendientes del sistema educativo.

¿Qué ocurrió en las oficinas de la SEP en Avenida Universidad?

Durante la movilización, algunos manifestantes se concentraron frente a las oficinas de la SEP, donde se reportaron actos de vandalismo. Además del bloqueo vial, se informó que un grupo ingresó por la fuerza al inmueble tras derribar parte de una reja.

Los integrantes de la CNTE también se desplazaron hacia otros puntos de la capital, entre ellos las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, en Bucareli, y las oficinas del ISSSTE en Buenavista. Estas acciones se mantienen en paralelo a la mesa de diálogo instalada con autoridades federales.

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El titular de la SEP, Mario Delgado, informó que inició una mesa de trabajo con representantes de la Coordinadora, junto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. El funcionario aseguró que existe disposición para buscar soluciones a las demandas legítimas del magisterio.

Sheinbaum descarta reunión directa con la CNTE

En la conferencia mañanera de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó, por ahora, reunirse directamente con la CNTE.

La mandataria argumentó que los titulares de Gobernación y Educación tienen las atribuciones necesarias para conducir la negociación y alcanzar posibles acuerdos.

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🗣️ La CNTE sigue… manifestándose



🚧 Y Av Universidad cerrada❗️#CDMX pic.twitter.com/YHKJOSQ4Nr — Está del carajo Edoméx (@EstaCarajo) June 3, 2026

Sheinbaum señaló que una reunión con ella no cambiaría el curso de las conversaciones, pues ambos funcionarios cuentan con su confianza para atender los planteamientos del magisterio.

La decisión ocurre mientras la CNTE mantiene su exigencia de diálogo directo con la presidenta y continúa con protestas en distintos puntos de la Ciudad de México.

Hasta el momento, el conflicto sigue abierto y las autoridades federales sostienen que la vía de atención será la mesa encabezada por Segob y SEP.

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