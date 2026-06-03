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Yucatán / Mérida

Refuerzan apoyo a familias del Sur de Mérida tras daños ocasionados por las lluvias

El DIF Yucatán entrega lonas a familias vulnerables del sur de Mérida tras intensas lluvias.

Por Redacción Por Esto!

3 de jun de 2026

1 min

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Asentamientos del sur de Mérida reciben apoyo emergente del DIF por afectaciones de lluvias
Asentamientos del sur de Mérida reciben apoyo emergente del DIF por afectaciones de lluvias / Especial

Ante las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias en la capital yucateca, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán mantiene la atención a familias en situación de vulnerabilidad mediante la entrega de lonas reforzadas en asentamientos del sur de Mérida.

Los apoyos fueron destinados a habitantes de La Escondida, La Aldea, Santa Teresita, Roble Agrícola, Pueblo Unido y el comedor Dejando Huella, en el asentamiento Henry Martín, donde se identificaron necesidades prioritarias derivadas de las lluvias registradas en los últimos días.

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La entrega de lonas contribuye a brindar protección temporal a viviendas afectadas y forma parte del trabajo en territorio que realiza el DIF Yucatán para acompañar a las familias durante la contingencia.

Estas medidas forman parte del compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Joaquín Díaz Mena, y de la Presidenta Honoraria del DIF Yucatán, Mtra. Wendy Méndez Naal, de mantener una atención cercana, sensible y oportuna para quienes más lo necesitan.

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La directora general del DIF Yucatán, Shirley Castillo Sánchez, encabezó los recorridos en las zonas atendidas y dio seguimiento a las necesidades identificadas, con la finalidad de mantener presencia institucional en territorio y acompañar a la población afectada por las lluvias.

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