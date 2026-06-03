Refuerzan apoyo a familias del Sur de Mérida tras daños ocasionados por las lluvias

Ante las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias en la capital yucateca, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán mantiene la atención a familias en situación de vulnerabilidad mediante la entrega de lonas reforzadas en asentamientos del sur de Mérida.

Los apoyos fueron destinados a habitantes de La Escondida, La Aldea, Santa Teresita, Roble Agrícola, Pueblo Unido y el comedor Dejando Huella, en el asentamiento Henry Martín, donde se identificaron necesidades prioritarias derivadas de las lluvias registradas en los últimos días.

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La entrega de lonas contribuye a brindar protección temporal a viviendas afectadas y forma parte del trabajo en territorio que realiza el DIF Yucatán para acompañar a las familias durante la contingencia.

Estas medidas forman parte del compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Joaquín Díaz Mena, y de la Presidenta Honoraria del DIF Yucatán, Mtra. Wendy Méndez Naal, de mantener una atención cercana, sensible y oportuna para quienes más lo necesitan.

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La directora general del DIF Yucatán, Shirley Castillo Sánchez, encabezó los recorridos en las zonas atendidas y dio seguimiento a las necesidades identificadas, con la finalidad de mantener presencia institucional en territorio y acompañar a la población afectada por las lluvias.