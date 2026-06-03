Villa Madero da un paso histórico para convertirse en la Junta Municipal 24 de Campeche

El proceso para convertir a la localidad de Villa Madero en la Junta Municipal número 24 en Campeche avanzó esta tarde, luego de que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad de sus diputados un exhorto dirigido al Ayuntamiento de Seybaplaya para que realice a la brevedad las diligencias necesarias que permitan dictaminar la viabilidad de esta propuesta, impulsada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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La iniciativa surge a petición de habitantes de dicha comunidad, quienes buscan obtener este reconocimiento debido al crecimiento poblacional que ha registrado durante las últimas décadas. De acuerdo con la exposición de motivos, Villa Madero es actualmente la localidad con mayor crecimiento dentro del municipio de Seybaplaya, incluso por encima de la cabecera municipal, con una tasa media anual de crecimiento de 1.55 por ciento.

Los promoventes señalaron que, entre 1980 y 2020, la población de Villa Madero se triplicó, situación que justificaría su elevación a Junta Municipal, figura que permitiría fortalecer la gestión de recursos, mejorar los servicios públicos y atender de mejor manera las necesidades de sus habitantes. Asimismo, recordaron que vecinos de la localidad y regidores del Cabildo ya presentaron una solicitud formal ante el Ayuntamiento de Seybaplaya para que se analice la creación de esta nueva demarcación.

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JGH