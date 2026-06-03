Ejército Mexicano cumplirá el sueño de un niño de Calakmul con emotivo evento en Xpujil

Durante la presentación de las actividades del Ejército Mexicano en el Estado, confirmaron que el próximo 11 de junio, antes de la inauguración del mundial, será realizada la presentación del programa "Soldado por un día" de un pequeño de Calakmul, por lo que el acto será realizado en el 25 Regimiento.

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Paralelamente, dieron a conocer que el 16 de junio habrá un recorrido para la ciudadanía en general que tenga la intención de conocer cómo son las instalaciones del 10mo Batallón de Infantería, por lo que hicieron la invitación a adultos y niños a apersonarse a las instalaciones.

Afirmaron que estas actividades forman parte del programa de acercamiento a la ciudadanía para que conozcan de cerca la labor y las instalaciones del Ejército Mexicano, y así reforzar la conexión y cercanía con los campechanos.

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JGH