Procivy descarta riesgos tras sismos en el Sur de Yucatán; no hay daños ni peligro para la población

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que los recientes sismos registrados en el Sur del estado han sido atendidos bajo criterios técnicos y con responsabilidad institucional, sin que hasta el momento se reporten daños estructurales ni riesgos mayores para la población.

El director general de Procivy, Hernán Hernández Rodríguez, señaló que estos eventos han sido manejados de forma oportuna, evitando generar alarma innecesaria entre la ciudadanía. Subrayó que la prevención es una obligación del Estado y debe abordarse con seriedad y sustento técnico.

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De acuerdo con el funcionario, los movimientos detectados han sido de baja magnitud, por lo que no representan un peligro significativo. Esta evaluación se basa en análisis realizados por instancias especializadas en monitoreo sísmico.

Asimismo, indicó que la dependencia mantiene comunicación permanente con autoridades federales y centros de monitoreo, lo que permite dar seguimiento puntual a cada evento registrado en la región.

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Hernández Rodríguez destacó que, como parte de las acciones preventivas, se han reforzado programas de capacitación, la promoción de la cultura de la prevención y la actualización de los atlas de riesgo en diversos municipios del estado.

Finalmente, reiteró que en materia de Protección Civil existen dos riesgos: el fenómeno natural y la generación de miedo sin sustento. En ese sentido, aseguró que en Yucatán no se permitirá la difusión de información alarmista sin fundamentos técnicos, y recalcó la disposición de coordinar esfuerzos con autoridades y el Congreso del Estado, al tratarse de un tema de seguridad pública.