Día del Niño dejaría derrama superior a los 800 millones de pesos en Yucatán

El Día del Niño vuelve a consolidarse como una de las fechas comerciales más rentables para el sector servicios en Yucatán.

Para este 30 de abril, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco-Servytur) proyecta una derrama económica cercana a los 824 millones de pesos, impulsada por el gasto familiar en entretenimiento, alimentos, consumo en restaurantes y adquisición de artículos infantiles.

El Día del Niño es considerada una de las fechas más fuertes del primer semestre para el comercio local, incluso por encima de otras celebraciones menores, porque como se mencionó, impulsa el consumo familiar en múltiples sectores al mismo tiempo.

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El repunte no es aislado. En años recientes, esta celebración ha mostrado una tendencia al alza: en el 2023, el organismo empresarial estimó ingresos por alrededor de 700 millones de pesos, mientras que en el 2022 la cifra rondó los 650 millones, en un contexto aún marcado por la recuperación tras la pandemia.

El crecimiento sostenido refleja no sólo la reactivación económica, sino también el peso cultural de la fecha en el calendario de consumo local.

Para este año, el escenario resulta particularmente favorable. La cercanía con el feriado del primero de mayo y la extensión del periodo de suspensión de actividades escolares –con el regreso a clases hasta el 6 de mayo en el nivel básico– amplían la ventana de gasto y movilidad de las familias yucatecas.

Comercios y prestadores de servicios anticipan un incremento en la afluencia tanto en Mérida como en destinos de playa y municipios del interior del estado.

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Los giros más beneficiados serán los tradicionalmente asociados a esta celebración: jugueterías, tiendas de ropa infantil, dulcerías, restaurantes, cines y centros de entretenimiento.

A ello se suma la actividad en plazas comerciales, parques recreativos y zonas arqueológicas, que suelen registrar picos de visitantes durante estos días.

Un respiro a Mipymes

El dinamismo también representa un respiro para micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales dependen de temporadas específicas para fortalecer sus ingresos. En ese sentido, el comercio local mantiene un papel estratégico al concentrar buena parte del gasto familiar, favoreciendo la circulación interna del dinero y la conservación de empleos.

Aunque el panorama es positivo, especialistas advierten que este tipo de picos de consumo siguen siendo estacionales y no sustituyen la necesidad de una demanda constante a lo largo de todo el año.

Aun así, el Día del Niño se reafirma como un termómetro del ánimo económico en los hogares y una oportunidad clave para el sector terciario.