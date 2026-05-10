Día Mundial de las Aves Migratorias: llaman a preservar refugios naturales en Yucatán

En el marco del Día Internacional de las Aves Migratorias, que se conmemora el segundo sábado de mayo, especialistas destacaron la importancia de proteger a estas especies que cada año cruzan cielos, mares y continentes para encontrar refugio en la Península de Yucatán.

El biólogo ambiental Julián Rojas explicó que las aves desempeñan un papel fundamental dentro de los ecosistemas, ya que ayudan a la polinización, controlan plagas, dispersan semillas y son parte de la cadena alimenticia, convirtiéndose en sustento para otras especies.

“Las aves son indicadores de la salud ambiental. Donde hay aves, existe vida y equilibrio ecológico; por eso es tan importante protegerlas y conservar sus hábitats”, señaló el experto.

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Actualmente, en el mundo existen alrededor de 10 mil 400 especies de pájaros, mientras que México ocupa el undécimo lugar en población de aves, con un registro de mil 107 especies, de las cuales 102 son endémicas, es decir, exclusivas del territorio mexicano.

Dentro de esta riqueza natural destaca la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, uno de los principales refugios de aves del país, donde habitan 333 especies, entre residentes, migratorias y mixtas.

El símbolo más representativo es el majestuoso flamenco rosa (Phoenicopterus ruber ruber), cuya principal zona de anidación se encuentra en la cuenca de El Cuyo, hecho que impulsó su protección legal desde 1979.

Además del flamenco, numerosas parvadas encuentran abrigo en los humedales costeros. Entre ellas destacan cormoranes, garzas, cigüeñas, gallinitas de agua y martines pescadores; especies que dependen de estos ecosistemas para alimentarse y reproducirse.

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La reserva también alberga importantes colonias reproductivas del gallito de mar, la gaviota de playa y la golondrina de mar, cuyas poblaciones anidantes superan en conjunto los 10 mil ejemplares.

Otras aves, como el pelícano café, la tijereta, el ibis blanco, la garza tigre y diversas especies de garzas utilizan los esteros como áreas de alimentación y descanso.

Entre noviembre y febrero, la costa Norte de Yucatán recibe más de 300 mil aves acuáticas migratorias, provenientes principalmente de Norteamérica. Muchas encuentran refugio en las reservas de Ría Lagartos, Celestún, Dzilam de Bravo y El Palmar.

Entre las especies migratorias más comunes se encuentran variedades de patos y chorlos, así como miles de gallaretas que llegan durante la temporada invernal.

El especialista también resaltó la importancia de sitios como Isla Cerritos, ubicada en la Reserva Estatal de San Felipe, considerada un auténtico santuario natural para aves residentes y migratorias.

Finalmente, Julián Rojas hizo un llamado para cuidar los manglares, humedales y cuerpos de agua, evitando la contaminación y respetando las áreas protegidas.

“Cada ave conecta ecosistemas. Protegerlas es cuidar también nuestro futuro”, concluyó.