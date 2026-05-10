Conagua alerta a Mérida y 17 municipios de Yucatán por calor extremo de casi 50 grados

La ola de calor mantendrá sus afectaciones en Yucatán durante este fin de semana con temperaturas extremas superiores a los 40 grados y sensaciones térmicas que podrían rebasar los 48 en varios municipios del estado, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el pronóstico meteorológico de las autoridades, un extenso sistema anticiclónico seguirá dominando gran parte de la Península de Yucatán, favoreciendo condiciones de tiempo estable, escasa probabilidad de lluvias y un ambiente extremadamente caluroso durante el día.

Mientras en Quintana Roo únicamente se prevén lluvias aisladas en zonas del Centro y Sur, en territorio yucateco persistirá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso, acompañado de amaneceres cálidos y vientos del Sureste conocidos como surada, que cambiarán por la tarde hacia el Noreste con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

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Para Mérida se pronostican temperaturas máximas de entre 40 y 42 grados Celsius, mientras que las mínimas oscilarán entre los 23 y 25 grados.

En el interior del estado, los registros máximos también alcanzarán valores de entre 38 y 42 grados, con mínimas de 22 a 26. En la zona costera, aunque el ambiente será ligeramente menos severo, los termómetros marcarán entre 32 y 36 grados.

Se elevarán los termómetros

La Conagua advirtió que varios municipios podrían registrar sensaciones térmicas superiores a los 48 grados debido a la combinación del calor extremo con altos niveles de humedad.

Entre las localidades más afectadas por esta situación se encuentran Buctzotz, Cacalchén, Cantamayec, Chacsinkín, Chapab, Chocholá, Chumayel, Halachó, Homún, Kantunil, Muna, Mérida, Oxkutzcab, Santa Elena, Yecapixtla, Tekal de Venegas, Teya y Ucú.

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Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse bien hidratada, evitar actividades prolongadas bajo el sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, utilizar ropa ligera, sombrero o sombrilla para reducir el riesgo de golpes de calor y afectaciones a la salud.

También recomendaron prestar especial atención a menores de edad, personas adultas mayores y mascotas, sectores considerados más vulnerables ante las altas temperaturas que continúan predominando en la entidad.

Cabe recordar que, de acuerdo con información oficial, en lo que va del año 18 personas han sufrido golpes de calor en Yucatán, y una más fue atendida médicamente al presentar deshidratación, por lo cual se deben estremar los cuicados en esta temporada.