Rescatan a Don Samuel, adulto mayor que vivía en pobreza extrema en Oxkutzcab

En una acción de apoyo humanitario y servicio social, ayer fue rescatado don Samuel, un adulto mayor de aproximadamente 70 años que vivía en condiciones precarias en una zona de difícil acceso en la periferia del municipio.

Tras recibir reportes ciudadanos sobre una persona habitando entre el monte, autoridades y personal de apoyo acudieron a un predio ubicado al final de la calle 51 con 70, en los cerros de la colonia San Esteban.

En el lugar constataron que don Samuel sobrevivía en una gruta natural, donde improvisaba fogones para cocinar y utilizaba piedras para nivelar el espacio donde dormía, acompañado únicamente de sus dos mascotas.

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De acuerdo con los reportes, el adulto mayor presentaba dificultades para movilizarse debido a una caída sufrida hace más de una semana mientras transitaba por las veredas de la zona. Vecinos cercanos señalaron que ocasionalmente le proporcionaban alimentos y decidieron alertar a las autoridades al notar que ya no descendía al poblado como lo hacía habitualmente.

Ante la urgencia del caso, se estableció contacto con el DIF municipal de Oxkutzcab. La mañana de ayer, personal de la dependencia, acompañado de la presidenta del organismo, Ángeles Novelo, así como paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, se trasladaron hasta la zona serrana para brindarle los primeros auxilios.

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Posteriormente, don Samuel fue trasladado para recibir atención médica integral debido a su delicado estado de salud.

El caso generó un llamado a la comunidad para mantenerse atenta a la situación de adultos mayores en condición de vulnerabilidad, destacando que la colaboración entre ciudadanos y autoridades puede ser fundamental para salvar vidas.