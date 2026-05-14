Noche Blanca de Mérida 2026 se degustará entre sabores y moda; presentan la oferta gastronómica y pasarelas

La vigésima edición de la Noche Blanca y La Víspera no solo se vivirá a través de arte y cultura, sino también a través de los sabores, ya que durante ambas noches se tendrá disponible una amplia oferta gastronómica, para todos los paladares y para todos los bolsillos. A tan solo días de estos festejos, la oferta completa fue presentada por las autoridades de cultura del municipio, así como por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Yucatán.

Este año, la Canirac Yucatán participará con un total de 29 establecimientos que ofrecerán promociones a las personas que decidan recorrer los más de cinco kilómetros de actividades que se llevarán a cabo durante la noche del 23 de mayo en el corazón de Mérida. Entre las opciones se encuentran bares, restaurantes y cafés que estarán abiertos durante la jornada nocturna.

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“Para nosotros, esta participación tiene dos sentidos muy importantes. La primera es fortalecer la experiencia de quienes acuden a este gran evento, ya que queremos que las personas que disfrutan la ciudad, también puedan encontrar actividades gastronómicas de calidad. Y en segundo, contribuir con el dinamismo económico de Mérida, especialmente en zonas como el Centro Histórico, donde nuestros establecimientos se fortalecen con estos eventos”, apuntó Israel López García, presidente de la cámara de alimentos.

A esta oferta gastronómica se suman también la presencia de las muestras de los festivales del Panucho, Chicharra y Pib que se encontrarán en el Barrio de la Ermita de Santa Isabel. Asimismo, se suman sabores del extranjero por medio de cocinas cubanas, colombianas, ucranianas, entre otras, que sumarán a la oferta tradicional. Como en años anteriores, también se tendrá la presencia de las pulseras conmemorativas de la Noche Blanca, las cuales se podrán adquirir en puntos como el Centro Cultural Olimpo, el Museo de la Ciudad y galerías participantes.

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Más allá de la comida, la vigésima edición se engalana con la Pasarela Umbral Canaive, organizada por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Yucatán. Al respecto, el vicepresidente de Afiliación y Atención a Socios de la cámara, Omar Montes Hernández, destacó que en la pasarela participarán diez diseñadores, los cuales compartirán lo mejor de su trabajo con los asistentes.

“La Noche Blanca es muy importante para la Canaive, porque representa más que una agenda cultural. Lo consideramos como espacios que impulsan la identidad, el talento local, la economía creativa y la convivencia de nuestra ciudad. La moda y la industria del vestido también son expresión cultural, cuentan historias, preservan tradiciones y proyectan el talento yucateco hacia nuevas oportunidades”, puntualizó Montes Hernández.

Por último, la directora de Identidad y Cultura de Mérida, Karla Berrón Cámara, destacó que la Noche Blanca es una suma de voluntades, incluyendo el apoyo de cámaras empresariales, dueños de restaurantes y artistas que se suman para regalar dos noches llenas de arte y cultura para todos los meridanos. La Víspera se llevará a cabo en colonias y comisarías de Mérida el 22 de mayo, mientras que La Noche Blanca abarcará cinco kilómetros de arte y cultura en el Centro Histórico de Mérida el 23 de mayo. Las cartelera completa de actividades ya puede consultarse en el sitio web del Ayuntamiento de Mérida y las redes sociales de la dirección de Identidad y Cultura.