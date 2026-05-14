Joaquín Díaz Mena gestiona con la CFE el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en Yucatán

El fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en Yucatán fue uno de los temas centrales de la reunión que sostuvo el gobernador de Joaquín Díaz Mena con la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja Alor, en el corporativo nacional de la empresa en la Ciudad de México.

Durante el encuentro participaron funcionarios del Gobierno estatal, representantes de la Agencia de Energía de Yucatán y líderes del sector empresarial, quienes analizaron las necesidades actuales y futuras de suministro eléctrico ante el crecimiento económico, industrial y logístico que registra la entidad.

El mandatario estatal señaló que Yucatán atraviesa una etapa de expansión impulsada por nuevas inversiones y proyectos estratégicos vinculados al llamado Renacimiento Maya, por lo que consideró indispensable avanzar en una planeación energética que garantice capacidad suficiente para atender la demanda.

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En la reunión se revisaron proyectos de modernización de infraestructura de media tensión, así como obras de construcción y ampliación de subestaciones eléctricas contempladas por la CFE para fortalecer la red en el estado.

También se dio seguimiento a proyectos prioritarios programados para el periodo 2026-2027, con los que se prevé incrementar la capacidad de transformación en alrededor de 160 megavoltios-amperios (MVA), con el objetivo de brindar mayor certeza a las inversiones y al desarrollo productivo de Yucatán.

Díaz Mena destacó además la relevancia de la Central de Ciclo Combinado “Elvia Carrillo Puerto”, al considerarla una infraestructura estratégica para reforzar la seguridad energética de Yucatán y del sureste del país.

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El gobernador indicó que la agenda energética mantiene una relación directa con proyectos como los polos industriales, el tren de carga hacia Progreso y la ampliación del Puerto de Altura, obras que requieren un suministro eléctrico confiable para su operación y crecimiento.

El titular del Ejecutivo estatal afirmó que la participación del sector productivo refleja que la infraestructura eléctrica se ha convertido en un factor clave para la competitividad, la generación de empleos y el bienestar de las familias yucatecas.

Al concluir el encuentro, Díaz Mena reiteró la disposición del Gobierno del Estado para mantener mesas técnicas de trabajo permanentes con la CFE y dar seguimiento a la planeación energética de Yucatán en coordinación con la federación.