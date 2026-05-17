Manglares de Sisal renacen: restauran 170 hectáreas y siembran 30 mil plantas

Con resultados positivos para el medio ambiente y la comunidad, concluyó con éxito el Proyecto Restauración Comunitaria de Manglares en Sisal, iniciativa impulsada por la comunidad de restauración YucSisal con el acompañamiento técnico de la organización Ducks Unlimited de México (DUMAC).

Como parte de las acciones realizadas, se construyó una red de canales que permitió devolver el flujo de agua a 170 hectáreas de ecosistema de manglar degradado, favoreciendo la recuperación natural de esta importante zona costera.

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Posteriormente, se llevó a cabo el trasplante de 30 mil plantas de manglar, acompañadas de especies halófitas que contribuyen a proteger y nutrir el suelo, logrando la reforestación de 25 hectáreas.

Además de los trabajos ambientales, el proyecto incluyó la creación de una propuesta de turismo regenerativo liderada por una cooperativa en formación, integrada en más del 50 por ciento por mujeres restauradoras, fortaleciendo así la participación comunitaria y el desarrollo sustentable en la región.

Integrantes y colaboradores celebraron este logro, destacando que fue posible gracias al esfuerzo, organización y compromiso de la comunidad con la conservación de los manglares de Sisal.

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Cabe recordar que, previamente, personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS) realizó una visita técnica al proyecto, donde se dieron a conocer los avances de la Iniciativa para la Restauración y Manejo de Manglares en la Península de Yucatán, la cual ha intervenido más de 125 mil hectáreas de humedales en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Durante esa supervisión se informó que más de 22 mil hectáreas de manglar han sido recuperadas mediante acciones como rehabilitación hidrológica, apertura de canales y reforestación comunitaria. Asimismo, Yisvi Guadalupe Pech Basto, representante del grupo de mujeres restauradoras, destacó la participación femenina en brigadas, monitoreo de flora y fauna y manejo de viveros, impulsando la educación ambiental y el liderazgo comunitario.