Aparecen dos tortugas Carey muertas en costas de Seybaplaya; especie en peligro de extinción

Habitantes de Seybaplaya hallaron, en la zona de arribo de lanchas pesqueras del malecón, los cuerpos de dos tortugas Carey que yacían muertas entre la arena. El hecho causó una severa indignación, dado que se trata de una especie catalogada como en peligro de extinción, por lo que se reprochó a las autoridades la falta de cuidado y control en dicha zona respecto a la protección ambiental.

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De acuerdo con los señalamientos de diversos ciudadanos, la aparición de las tortugas presuntamente podría estar relacionada con prácticas de caza furtiva o con la falta de vigilancia en la zona costera. Esta problemática pone en riesgo no solo a las especies protegidas, sino también al equilibrio ecológico y a la actividad pesquera de la región.

Exigen investigar muerte de tortugas Carey en el malecón de Seybaplaya / Especial

Asimismo, se mencionó que la contaminación por crudo que se ha registrado en algunas costas de la zona también podría estar vinculada, sin embargo, dado que los cuerpos hallados no han sido examinados, esta información no puede ser confirmada.

Ante lo acontecido, los habitantes del municipio exigieron a las autoridades correspondientes la inmediata atención a las costas, puertos, playas y áreas de desembarque. Afirman que, principalmente en esos sitios, suelen ocurrir violaciones al ecosistema marino, comprometiendo tanto a las especies como al entorno.

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JGH