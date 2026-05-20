Día Mundial de las Abejas: cinco beneficios de la miel yucateca para la salud y el bienestar

Cada 20 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Abejas, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reconocer la importancia de estos polinizadores en la producción de alimentos y el equilibrio ambiental.

En Yucatán, además de su valor ecológico, las abejas representan una tradición ancestral ligada a la producción de miel, actividad que distingue al estado a nivel nacional e internacional.

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La miel yucateca, especialmente la elaborada por comunidades mayas, es reconocida por su calidad, sabor y propiedades naturales. Gracias a la diversidad floral de la región, este producto se ha convertido en uno de los más apreciados en mercados extranjeros y también en un aliado para la salud.

Cinco beneficios de la miel yucateca

Ayuda a aliviar la garganta y la tos: La miel es utilizada como remedio natural para reducir la irritación en la garganta y disminuir molestias ocasionadas por resfriados o cambios de clima.

La miel es utilizada como remedio natural para reducir la irritación en la garganta y disminuir molestias ocasionadas por resfriados o cambios de clima. Tiene propiedades antibacterianas y cicatrizantes: Diversos estudios han señalado que la miel puede ayudar en la recuperación de heridas leves y quemaduras superficiales gracias a sus propiedades naturales.

Diversos estudios han señalado que la miel puede ayudar en la recuperación de heridas leves y quemaduras superficiales gracias a sus propiedades naturales. Es una fuente de energía natural: Por sus azúcares naturales, la miel aporta energía rápida al organismo, por lo que muchas personas la consumen antes de realizar actividad física.

Por sus azúcares naturales, la miel aporta energía rápida al organismo, por lo que muchas personas la consumen antes de realizar actividad física. Favorece la digestión: Consumida con moderación, puede contribuir al equilibrio digestivo y aliviar algunas molestias estomacales.

Consumida con moderación, puede contribuir al equilibrio digestivo y aliviar algunas molestias estomacales. Contiene antioxidantes: La miel yucateca posee compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular causado por los radicales libres.

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Actualmente, Yucatán es uno de los principales productores de miel en México, con miles de familias dedicadas a la apicultura.

Además de generar empleos y exportaciones, esta actividad contribuye a la conservación de las abejas, consideradas esenciales para la biodiversidad y la producción agrícola.