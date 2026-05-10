Apicultores de Yucatán viven situación crítica por el bajo precio de la miel y la sequía

La combinación de una prolongada falta de lluvias y los bajos precios de compra de la miel en los centros de acopio está colocando en una situación crítica a los apicultores del Oriente del estado, quienes adviertieron que la actividad ha dejado de ser redituable pese al esfuerzo y la inversión que implica.

Actualmente, el kilogramo de miel se paga entre 27 y 30 pesos, una cifra que, de acuerdo con productores locales, resulta insuficiente para cubrir los costos de producción. En voz de los propios trabajadores, la inconformidad crece ante lo que consideran un mercado injusto que no reconoce la calidad del producto ni el trabajo detrás de cada cosecha.

“¿Cuál es el precio justo para mi miel?”, cuestionó el apicultor Manuel Jesús Canul, al detallar la larga lista de gastos que enfrenta de manera constante. Explicó que debe acudir al apiario al menos dos veces por semana para abastecer de agua a las abejas, adquirir cajas nuevas, dar mantenimiento con aceites naturales para evitar contaminar la miel, además de invertir en tratamientos contra enfermedades.

A esto se suman otros insumos indispensables como la compra de cera, reinas nuevas, cubetas de grado alimenticio para almacenamiento, así como equipo especializado para la correcta extracción del producto. Todo ello bajo estrictos estándares de calidad, como mantener niveles de humedad entre 18 y 19 grados.

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El esfuerzo físico tampoco es menor. Canul relató que debe internarse varios kilómetros en la selva y soportar temperaturas de hasta 40 grados Celsius con el traje de apicultor, condiciones que hacen aún más demandante la labor. “Para que después quieran pagar 27 pesos el kilo o te pregunten ‘¿cuál es tu mejor precio?’, que en realidad significa que lo quieren más barato”, lamentó.

La situación se agrava con los efectos de la sequía, que ha reducido considerablemente la floración en la región. Especies como el jabín y el chaká apenas han aportado néctar suficiente para sostener a las abejas por períodos cortos, lo que impacta directamente en la producción.

En ese sentido, el apicultor José Inocencio Tah señaló que, con las condiciones actuales, las ganancias son prácticamente nulas. “Con tantos gastos y el precio como está, no sale. Nadie ha hecho algo para mejorar el precio de la miel en esta temporada”, afirmó. Incluso mencionó que en semanas anteriores el precio llegó a caer hasta los 20 pesos por kilogramo, evidenciando la volatilidad del mercado.

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Los productores mantienen la esperanza de que en las próximas semanas mejore la situación con la esperada floración del tsitsilché, una de las principales fuentes de néctar en la región. Sin embargo, reconocieron que, de no haber cambios en los precios de comercialización, el panorama seguirá siendo complicado.

La apicultura, una de las actividades tradicionales y económicas más importantes en el Oriente de Yucatán, enfrenta así uno de sus momentos más difíciles, marcada por factores climáticos adversos y un mercado que, aseguran, no valora el verdadero costo de producir miel de calidad.