Clausuran desmonte ilegal de selva en Yaxcopoil; Profepa asegura maquinaria

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente detectó daños ambientales ocasionados por el cambio ilegal de uso de suelo en terrenos forestales de la comunidad de Yaxcopoil, en el municipio de Umán, Yucatán, donde fueron desmontadas casi tres hectáreas de selva secundaria para la apertura de caminos, brechas y un banco de material pétreo sin contar con autorización federal.

De acuerdo con la dependencia, las afectaciones abarcan una superficie de 2.92 hectáreas y fueron provocadas mediante trabajos de desmonte, despalme y nivelación del terreno con maquinaria pesada, lo que derivó en la pérdida de cobertura vegetal y afectaciones a los servicios ambientales que proporciona el ecosistema.

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La intervención de la Profepa ocurrió luego de denuncias y señalamientos difundidos en redes sociales y medios de comunicación. Tras realizar una inspección forestal, el pasado 6 de febrero la autoridad ambiental impuso la clausura temporal total de las actividades e implementó el aseguramiento precautorio de dos máquinas pesadas utilizadas en el lugar: una excavadora hidráulica y una máquina tipo oruga.

Durante la inspección, se detectó un camino de acceso de mil 656 metros de longitud con distintos anchos, que ocupa una superficie de más de 11 mil metros cuadrados. En esa área se registró derribo de vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, además de trabajos de nivelación del suelo realizados con maquinaria.

La Profepa también identificó otras zonas con remoción de vegetación natural, acumulación de residuos producto del desmonte y áreas con suelo expuesto, incluidas superficies donde permanecían estacionadas las unidades aseguradas.

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En el predio conocido como Becanchen, correspondiente a la parcela número 7, las autoridades localizaron nuevas afectaciones consistentes en remoción total de vegetación, apertura de caminos y brechas, así como superficies niveladas y con suelo expuesto que abarcan más de 17 mil metros cuadrados adicionales.

La dependencia federal señaló que las actividades constituyen un cambio de uso de suelo en terrenos forestales realizado sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que se inició el procedimiento administrativo correspondiente y se colocaron sellos de clausura.

La Profepa informó que mantendrá labores de vigilancia en la zona para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y evitar nuevas afectaciones a los ecosistemas de Yucatán.