Addis Tuñón asegura que Marco Chacón tiene que rendir cuentas, tras la destitución de Maribel Guardia

Durante esa semana, se dio a conocer que Addis Tuñón es la nueva tutora del menor Jose Julián, quien es nieto de Maribel Guardia. Sin embargo, todo parece indicar que este cambio traería algunas presiones para ambas partes, pues desde hace un tiempo tanto la actriz como Imelda Tuñón, madre del niño, se encuentran en una disputa legal.

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Addis Tuñón quiere que Marco Chacón rinda cuentas

La propia Addis le ha pedido a Marco Chacón que rinda cuentas completas tras la destitución de Maribel Guardia. Todo esto sucedió el día de ayer jueves 21 de mayo, en medio del juicio testamentario por los bienes del menor.

“No puedes irte sin dejar claro qué bienes había, cómo se administraron, qué se vendió, qué se conservó y qué se entrega. Esto es protocolario, ni siquiera es algo que yo exija, o la familia exija, porque de manera protocolaria, al haber una destitución, se tiene que hacer la rendición de cuentas y punto”

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Addis Tuñón, aseguró que esta solicitud de rendición de cuentas, fue antes de que la pareja de Maribel Guardia hiciera pública su intención de dejar el cargo de albacea del menor.

“El señor Marco Chacón está reaccionando a una solicitud inicial que hizo Imelda Garza Tuñón, cuya solicitud ante el ministerio dimos a conocer aquí en exclusiva, mucho antes de que él manifestara quererse ir. Tiene que rendirlo, no solamente a la familia, sino ante el juez, ante el Estado”

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