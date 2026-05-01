Daño ambiental en Yucatán: denuncian tala de manglar y relleno de ojo de agua en carretera hacia Chuburná Puerto

Una denuncia presentada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a finales del mes de enero de 2026, da constancia de la afectación ambiental en un cuerpo de agua localizado sobre una laguna costera a un costado de la carretera estatal que conecta la comisaría meridana de Sierra Papacal con el puerto de Chuburná.

Según establece el documento, con número de expediente PFPA/37.1.3.1/3S.6/0032-26, en el lugar, ubicado a 950 metros del Mirador de Chuburná, no solo se está rellenando un ojo de agua, también se realizó la tala de mangle rojo (Rhizophora mangle) y mangle negro (Avicennia germinans), especies clasificadas como Amenazadas (A), según la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Debido a que las acciones antes mencionadas se realizan en zona de federal, la Oficina de Representación de la Profepa en Yucatán, emitió un acuerdo de calificación y admisión a investigación, mismo que fue enviado al denunciante. Sin embargo, la fuente, quien solicitó anonimato, aseguró que hasta el momento no ha recibido información que indique un avance en el caso.

Añadió, que durante su última visita a la zona, en marzo de este mismo año, el lugar presentaba las mismas condiciones, con daños visibles en el entorno. Por esta razón, se solicitó a la autoridad, su pronta intervención a fin de que se clausuren los trabajos, que atentan contra el patrimonio natural y que se ejecutan en el marco de la ilegalidad.

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¿Cuáles son las sanciones por talar mangle y rellenar cuerpos de agua?

Dañar ecosistemas costeros como el manglar, representa un delito federal con sanciones severas que no solo implican la clausura total o temporal de las obras, también la imposición de multas económicas significativas de hasta 50 mil días de salario mínimo general (UMAS), lo que se traduce en casi seis millones de pesos.

Además, existen sanciones penales que van desde los dos hasta los nueve años de prisión por realizar actividades de tala, desmonte o relleno sin autorización de la Semarnat. Sin embargo, se debe destacar, que la pena de prisión puede aumentar hasta en tres años más si el daño se realiza dentro de un Área Natural Protegida.

Cambio ilegal de uso de suelo: la gran amenaza

Aunque no existe una cifra pública que indique la cantidad de hectáreas afectadas por intervenciones ilegales en ecosistemas costeros de Yucatán, el cambio de uso de suelo prevalece como el principal delito ambiental en la región. Como antecendente reciente destaca el caso de Chelem, comisaría de Progreso, en donde se identificó la tala de manglar y lotificación ilegal.

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Luego de que se presentara una denuncia formal, el 20 enero de 2026, la Profepa realizó una inspección el mismo día logrando confirmar: corte, quema y desmonte de vegetación, así como lotificación ilegal dentro del humedal. Tras ejecutar la clausura oficial del predio, se informó que la superficie mínima confirmada afectada fue de 18 mil 596 m² (1.85 hectáreas).

Al caso anterior, en donde la violación a la Ley General de Vida Silvestre (art. 60 TER) quedó comprobada, se suman algunos más, reportados en puertos como Sisal, Celestún y Dzilam de Bravo, por mencionar algunos. Ante una compleja realidad en donde el patrimonio natural se encuentra en riesgo, la denuncia continúa siendo clave para frenar el deterioro ambiental.

¿Cómo denunciar?

Las denuncias se pueden realizar de forma anónima ante la PROFEPA al teléfono 800 PROFEPA (7763372) o en sus oficinas de representación en Yucatán.