Ante amenazas de violencia, implementarán operativo 'Mochila Segura' en prepas de Campeche

La Secretaría de Educación de Campeche confirmó que acatará el exhorto realizado por el Congreso Local para reactivar el operativo Mochila Segura en los planteles de nivel secundaria y preparatoria de la geografía estatal. La dependencia reveló que ya trabaja en la elaboración del protocolo de actuación, pues el estado no cuenta con este instrumento, y adelantó que oficialmente se estaría implementando al inicio del Ciclo Escolar 2026-2027.

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La medida cobra relevancia luego de que, durante el primer trimestre de 2026, la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior atendiera al menos tres casos relacionados con violencia y amenazas en planteles de bachillerato. Los incidentes ocurrieron en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Campeche, en el Instituto Campechano y en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, situaciones vinculadas al fenómeno de copycat o imitación de conductas violentas. Por ello, la Seduc considera necesario fortalecer las acciones preventivas, siempre garantizando la participación de los padres de familia y el respeto irrestricto a los derechos humanos de los estudiantes.

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Román Rosas Quijano, explicó que actualmente se diseña un protocolo específico que permita a las escuelas actuar con certeza jurídica y operativa. Reconoció que el Estado carece de un instrumento normativo que regule la revisión preventiva de mochilas y establezca claramente la participación de los comités de padres de familia, por lo que se busca construir un mecanismo que privilegie la prevención y la seguridad escolar.

No obstante, sostuvo que la intervención de los padres será fundamental para evitar violaciones a derechos humanos, toda vez que la revisión no recaerá exclusivamente en las autoridades educativas. Por el contrario, se prevé la capacitación de los integrantes de los comités de padres de familia y la definición de procedimientos transparentes que respeten la privacidad y dignidad de los alumnos.

Rosas Quijano señaló que, aunque en los planteles de educación media superior no se han detectado casos relacionados con drogas durante el periodo de enero a marzo, sí se registraron incidentes de violencia y amenazas que requirieron atención inmediata por parte de la Seduc, en coordinación con instancias de seguridad pública y otras dependencias gubernamentales.

“Lo que pasa en las calles también impacta en las escuelas”, advirtió el funcionario, al exhortar a madres y padres de familia a mantenerse atentos al comportamiento de sus hijos, especialmente en la etapa de bachillerato, donde los adolescentes suelen buscar mayor independencia y reducir la comunicación con sus tutores.

Asimismo, confirmó que el protocolo será sometido a revisión por diversas instancias antes de su entrada en vigor, incluida la participación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, a fin de garantizar que las acciones preventivas se realicen conforme al marco legal y con pleno respeto a las garantías individuales.

Aunque la Seduc analiza la posibilidad de iniciar algunas acciones preliminares durante las próximas semanas, la intención es que el programa quede plenamente estructurado y operando desde el arranque del ciclo escolar 2026-2027, cuando las escuelas cuenten ya con lineamientos claros para su aplicación.

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JGH