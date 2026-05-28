Empresarios carmelitas reciben asesoría para cumplir normativa laboral

Aunque el uso de espacios de descanso con sillas en los centros laborales dependerá del criterio y dinámica de cada trabajador, lo importante es que las empresas ya cuenten con las condiciones necesarias para cumplir con la ley y proteger la salud laboral de sus empleados, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad del Carmen (CANACO SERVYTUR), José Javier Hurtado González, al referir que la respuesta de los afiliados a la cámara ha sido positiva y que muchos empresarios incluso han solicitado asesoría para implementar correctamente estas medidas dentro de sus negocios.

Cuestionado sobre cómo han respondido los agremiados a esta disposición legal, verificada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que el organismo empresarial mantiene coordinación con autoridades laborales y comerciantes para promover el cumplimiento de la “Ley Silla”, normativa que obliga a los centros de trabajo a garantizar espacios de descanso para empleados que permanecen largos periodos de pie.

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Explicó que desde la CANACO SERVYTUR se ha realizado un acercamiento con los socios y empresarios para orientarlos sobre los requisitos necesarios y evitar sanciones durante inspecciones de la autoridad laboral. Señaló que el objetivo principal es que los negocios puedan adecuarse correctamente a esta disposición y brindar mejores condiciones a sus trabajadores.

Hurtado González reconoció que existen actividades operativas donde el personal pasa prácticamente toda la jornada de pie, como ocurre en gasolineras, supermercados y otros establecimientos de atención al público. Ante ello, indicó que la recomendación ha sido habilitar áreas cercanas donde el trabajador pueda sentarse y tomar descansos durante su jornada laboral, pues no solo se trata de dar una silla, sino de garantizar que no estén bajo el sol.

Finalmente, comentó que conforme avance la aplicación de esta normativa, cada giro comercial irá realizando ajustes dependiendo de sus necesidades operativas, pues no todos los centros de trabajo funcionan de la misma manera.