Licencias de conducir en Yucatán: costos y requisitos para motociclistas en 2026

Las personas que utilizan motocicleta en Yucatán deben contar con una licencia vigente para poder circular de manera legal y evitar multas o sanciones.

Durante 2026, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene disponibles los trámites para obtener o renovar la licencia de motociclista, con diferentes costos según la vigencia elegida.

Además del pago correspondiente, quienes tramiten la licencia por primera vez deben aprobar exámenes médicos, teóricos y prácticos de manejo.

¿Cuánto cuesta la licencia para motociclista en Yucatán?

Los costos vigentes para la licencia de motociclista en Yucatán durante 2026 son los siguientes:

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2 años: $422 pesos

3 años: $607 pesos

5 años: $1,010 pesos

¿Quiénes pueden obtener descuentos o licencias gratis?

El Gobierno de Yucatán mantiene un programa de apoyos para algunos sectores de la población.

Las personas trabajadoras, jubiladas y pensionadas que acrediten ingresos menores a cuatro veces y media el salario mínimo pueden acceder a un descuento del 50% en licencias con vigencia de dos años.

Asimismo, amas de casa sin ingresos, estudiantes con beca oficial y personas desempleadas pueden obtener la licencia gratuita en algunos casos, siempre que presenten la documentación requerida.

Requisitos para tramitar la licencia de motociclista

Para solicitar la licencia de motociclista en Yucatán se requiere presentar:

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Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente

CURP

Recibo de pago del trámite

Formato de solicitud

Aprobar examen médico

Aprobar examen teórico de tránsito

Aprobar examen práctico de manejo

Las autoridades recomiendan llevar copias y originales de todos los documentos para agilizar el proceso.