Fuga de aguas negras obliga a reubicar pacientes en IMSS de Ciudad del Carmen

Pacientes del área de Ginecología del Hospital General de Zona No. 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, en Ciudad del Carmen, tuvieron que ser reubicados a espacios seguros luego de que se presentara una fuga de aguas negras tras una falla en un fluxómetro de la línea hidráulica, la cual ocasionó una filtración en el área.

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Fueron familiares de los internados quienes evidenciaron que no se atendía el problema pese a los fétidos olores que había dentro del nosocomio.

Familiares de pacientes difundieron información de lo que estaba sucediendo dentro del IMSS del Centro, luego de que observaron que pasaban las horas y la problemática no era atendida pese a que ya había sido notificada al personal administrativo.

De acuerdo con los testimonios, en un primer momento les afirmaron que el problema sería atendido por personal de limpieza y mantenimiento y, aunque trabajadores realizaron labores en la zona, familiares señalaron que los escurrimientos sanitarios continuaban presentándose.

El hospital activó los protocolos de higiene, contuvo la fuga, sanitizó el espacio y reubicó a las pacientes a zonas seguras sin suspender su atención. / Perla Prado Gallegos

Posteriormente, el Hospital del IMSS informó que durante trabajos de dignificación realizados por un proveedor externo se presentó una falla en un fluxómetro de la línea hidráulica, lo que ocasionó una filtración en el área de Ginecología.

Tras el reporte de los familiares, se activó el protocolo de seguridad e higiene hospitalaria, donde personal de conservación y limpieza aisló el área, cerró el suministro de agua y contuvo la situación.

Para evitar que las pacientes y sus familiares siguieran respirando malos olores, fueron reubicadas a espacios seguros dentro del mismo hospital, mientras continuaron recibiendo atención médica sin interrupciones.

Tras desalojar la zona afectada, el personal se dio a la tarea de sanitizar el área de Ginecología, de acuerdo con los protocolos de seguridad e higiene. A la par, notificaron al proveedor responsable para la reparación inmediata del fluxómetro y la verificación integral de la línea hidráulica intervenida.

Horas más tarde se confirmó que la situación estaba controlada y bajo seguimiento para evitar nuevas filtraciones en áreas esenciales como Ginecología.

En tanto, familiares aprovecharon para señalar que, además del problema sanitario, persiste la falta de algunos insumos médicos, pues aseguraron que tuvieron que comprar una mascarilla para nebulizar a una paciente debido a que no había disponibilidad en el hospital.

Los familiares reconocieron que la atención brindada por médicos y enfermeros es adecuada, especialmente en el área de Urgencias. Sin embargo, señalaron que persisten problemas de climatización en el área de Ginecología, mientras que otras áreas del hospital sí cuentan con aire acondicionado funcionando.

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JGH