Los misterios que esconde la iglesia de Loché en Yucatán: apariciones de un jinete, restos humanos y tesoros ocultos

Entre el monte y flanqueada por dos cerros, la antigua iglesia de Loché en el municipio de Panabá se mantiene en pie como un vestigio olvidado del pasado… y también como el epicentro de historias que han inquietado a generaciones enteras.

Sus muros agrietados, a punto de colapsar, guardan secretos que los pobladores aseguran nunca han sido revelados del todo: tesoros enterrados, osamentas humanas y extraños fenómenos paranormales que cada vez ocurren con mayor frecuencia.

José Héctor Tinah Vidal, habitante de la comunidad, relató que el viejo templo está envuelto en un halo de misterio del que pocos se atreven a hablar abiertamente.

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Según cuentan los ancianos del lugar, décadas atrás, antes del amanecer, campesinos que salían rumbo a la milpa aseguraban ver la figura de un jinete entrar a la iglesia y desaparecer entre las sombras del edificio, pese a que no existía salida alguna.

La aparición se repitió tantas veces que el relato pasó de generación en generación, hasta que un día los pobladores descubrieron un enorme agujero en el interior del santuario. Desde entonces comenzó el rumor de que alguien había encontrado un tesoro oculto bajo el antiguo recinto religioso.

Con el paso del tiempo, las historias volvieron a resurgir. Hace apenas algunos años apareció otro hueco a un costado de la iglesia. Vecinos sospecharon que nuevamente alguien buscaba riquezas enterradas en el sitio.

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Algunos aseguran haber visto llegar personas con detectores de metales que recorrieron el área durante varios días, aunque nadie sabe con certeza quiénes eran ni qué encontraron realmente.

Pero los relatos no terminan ahí

Tinah Vidal recordó que, durante unas excavaciones realizadas cerca del templo, trabajadores descubrieron restos humanos enterrados bajo tierra. El hallazgo obligó a detener la obra y provocó la llegada de personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que realizó estudios y el levantamiento de las osamentas.

Desde entonces, los habitantes aseguran que en la zona ocurren hechos difíciles de explicar. Ruidos extraños durante la noche, sombras que cruzan entre las ruinas y sensaciones inquietantes mantienen viva la creencia de que la antigua iglesia de Loché oculta algo más que simples historias de pueblo.

Mientras el tiempo consume lentamente la estructura, los pobladores temen que el derrumbe del templo también sepulte para siempre los secretos que guarda en sus entrañas.