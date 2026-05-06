La “tierra de los brujos” en Yucatán que atrae visitantes por sus secretos ocultos

En el corazón del oriente de Yucatán, el municipio de Yaxcabá vuelve a colocarse en el mapa no solo por su historia, sino por el halo de misterio que lo rodea desde hace generaciones.

Conocido por habitantes locales y comunidades cercanas como “La tierra de los brujos”, el sitio mantiene viva una tradición que mezcla creencias, relatos sobrenaturales y episodios que, hasta hoy, siguen sin explicación clara.

De acuerdo con testimonios, tanto en la cabecera municipal como en sus 66 poblaciones existe —o al menos existía— un número considerable de personas dedicadas a la hechicería.

Noticia Destacada La leyenda yucateca del fuego que podría indicar el sitio donde yace un tesoro

Aunque esta práctica ha disminuido con el paso del tiempo, la fama de Yaxcabá ha trascendido fronteras estatales, atrayendo a visitantes de entidades como Puebla, Tabasco y Veracruz, quienes llegan en busca de “trabajos” o para conocer de cerca las historias que han dado identidad al lugar.

Uno de los relatos más inquietantes que circula en la región es el del español Claudio Padilla Loría, un hombre adinerado que, según versiones, poseía la tienda más grande de la zona durante su época.

La leyenda toma tintes oscuros al mencionar que era asistido por un hombre dedicado a la magia negra; sin embargo, otras narraciones aseguran que el propio Padilla tenía la capacidad de transformarse en ave, alimentando aún más el misterio.

Las historias coinciden en un punto: la existencia de un supuesto tesoro oculto. Se dice que fue escondido dentro de su propiedad o en el cenote ubicado en el centro del poblado, un sitio que con los años se ha convertido en referencia obligada para quienes buscan respuestas… o fortuna.

Noticia Destacada Cenote Sascabáh en Yucatán: la leyenda del tesoro escondido que nadie ha podido recuperar

Hoy, ese lugar es conocido como “La casa de las mil columnas”, una construcción que data de la Guerra de Castas y que, lejos de ser solo un vestigio histórico, es considerada por muchos como epicentro de los enigmas locales. El inmueble es resguardado por Gaspar Padilla, de 56 años, quien lamenta que el Ayuntamiento no haya impulsado su rescate como atractivo turístico.

Según señaló, la propiedad fue vendida a un particular originario de Mérida, lo que ha frenado cualquier intento por convertir el sitio en un motor económico para la comunidad. Mientras tanto, las historias continúan creciendo entre los pobladores y visitantes, quienes aseguran que el misterio de Yaxcabá está lejos de desvanecerse.

Entre relatos de brujería, transformaciones y tesoros escondidos, el municipio sigue envuelto en una atmósfera que oscila entre la tradición y lo inexplicable, donde cada historia parece abrir la puerta a una nueva incógnita.