¿Quieres construir una piscina en Yucatán? Estos son los requisitos y trámites que debes realizar en 2026

Ante las altas temperaturas que predominan prácticamente durante todo el año en Yucatán, cada vez más familias optan por construir una piscina en sus hogares para refrescarse y aumentar el valor de sus propiedades.

Sin embargo, antes de iniciar cualquier obra, es importante conocer los permisos y requisitos obligatorios para evitar multas, clausuras o retrasos en el proyecto.

De acuerdo con las disposiciones municipales, para construir una piscina en Yucatán se necesita tramitar una Licencia de Construcción emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio correspondiente.

¿Qué documentos se necesitan para construir una piscina en Yucatán?

El primer paso consiste en llenar y firmar la solicitud oficial proporcionada por la autoridad municipal. Posteriormente, el propietario deberá reunir una serie de documentos indispensables para continuar con el trámite. Entre los requisitos principales se encuentran:

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Copia de la escritura pública que acredite la propiedad del predio o documento notariado que demuestre la legítima posesión del inmueble.

En caso de existir discrepancias en el Registro Público de la Propiedad, será necesario presentar documentación adicional que confirme la titularidad.

Comprobante del pago del impuesto predial vigente del año en curso.

Planos del proyecto de la piscina, debidamente acotados y a escala, indicando dimensiones, áreas y ubicación exacta.

Si habrá modificaciones adicionales en la vivienda, también se deberán incluir planos generales del proyecto.

Fotografías recientes del predio y del área donde se construirá la piscina.

Copia vigente de una identificación oficial del propietario o representante legal.

Consideraciones importantes antes de iniciar la obra

Las autoridades también advierten que existen situaciones especiales que podrían requerir documentación extra o revisiones adicionales durante el proceso.

Por ejemplo, si el predio cuenta con algún negocio o actividad comercial, se deberá presentar la Licencia de Funcionamiento correspondiente.

Asimismo, cuando quien realiza el trámite no sea el propietario del inmueble, será obligatorio entregar una carta poder o documento notariado que autorice la construcción.

Otro punto importante es consultar previamente el Reglamento de Construcciones del municipio, especialmente en Mérida, para verificar restricciones, dimensiones permitidas y lineamientos de seguridad.

¿Dónde se tramita el permiso para construir una piscina?

Una vez reunidos todos los documentos, el interesado deberá acudir a la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio correspondiente para entregar la solicitud y la documentación requerida.

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Posteriormente, las autoridades realizarán una revisión del proyecto y, en algunos casos, una inspección física del terreno antes de emitir la Licencia de Construcción que permitirá iniciar legalmente la obra.

¿Qué pasa si construyes una piscina sin permiso?

Especialistas recomiendan no iniciar trabajos sin autorización municipal, ya que esto podría derivar en sanciones económicas, suspensión de la obra e incluso problemas legales relacionados con el uso del suelo o afectaciones estructurales.

Por ello, antes de comenzar cualquier construcción, se aconseja verificar todos los requisitos y mantener la documentación en regla para evitar contratiempos durante el proceso.