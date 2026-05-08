Abren segundo registro al programa "Apoyo de motores para el bienestar del pescador" en Yucatán

A partir del lunes 11 de mayo, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables (Sepasy), abrirá las ventanillas de inscripción al programa "Apoyo de motores para el bienestar del pescador", con el que se busca mejorar las condiciones de trabajo y seguridad de quienes se dedican a la pesca en Yucatán.

Esta será la segunda convocatoria del programa, que regresa después de varios años de ausencia como parte de las acciones del Gobierno del Renacimiento Maya para respaldar al sector pesquero mediante la entrega de motores nuevos.

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El esquema contempla un apoyo económico equivalente al 50% del costo total de un motor fuera de borda de hasta 60 caballos de fuerza, con un monto máximo de 100 mil pesos.

La titular de la Sepasy, Lila Frías Castillo, señaló que la seguridad y el bienestar de las y los pescadores son prioridad del Gobernador Joaquín Díaz Mena, por lo que la modernización de motores representa una herramienta fundamental para quienes salen todos los días al mar.

"Un buen motor representa mayor seguridad, mejores condiciones para las jornadas de pesca y tranquilidad para las familias que dependen de esta actividad", afirmó.

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Las ventanillas estarán abiertas del 11 al 13 de mayo en las oficinas de la Sepasy, y del 14 al 16 de mayo en el Centro Integral de Mejoramiento Genético, ubicado en la carretera Tizimín-Río Lagartos, en horario de 9:00 a 16:00 horas.

Las personas interesadas deberán llenar un formato de solicitud y presentar identificación oficial, documento de propiedad de la embarcación, permiso de pesca o comprobante de haber iniciado el trámite, certificado de matrícula y cotización del motor de hasta 60 caballos de fuerza.