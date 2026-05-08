Playas perfectas para visitar con mamá en Yucatán este 10 de mayo

El Día de las Madres es una de las fechas más especiales en México, y en Yucatán muchas familias aprovechan el 10 de mayo para salir de la rutina y regalar momentos inolvidables. Entre las mejores opciones para consentir a mamá destacan las playas yucatecas, famosas por sus aguas tranquilas, arena clara, gastronomía y espectaculares atardeceres.

Si todavía no sabes a dónde llevarla, estas son algunas de las playas perfectas para visitar con mamá en Yucatán durante este fin de semana, ya sea para desayunar frente al mar, caminar en el malecón o simplemente relajarse bajo las palapas.

En primer lugar destaca Progreso, el destino de playa más popular del estado y uno de los favoritos para celebrar el 10 de mayo. Su amplio malecón, restaurantes frente al mar y cercanía con Mérida lo convierten en una opción ideal para pasar el día en familia. Además, sus aguas suelen ser tranquilas y aptas para quienes buscan descansar sin alejarse demasiado de la ciudad.

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Otra excelente alternativa es Sisal, considerado uno de los Pueblos Mágicos más bellos de la costa yucateca. Este puerto combina naturaleza, tranquilidad y paisajes perfectos para fotografías familiares. Muchas personas aprovechan la visita para recorrer el muelle, disfrutar mariscos frescos o admirar el atardecer junto al mar.

Para quienes desean un ambiente más relajado y menos concurrido, Telchac Puerto se ha convertido en uno de los sitios preferidos por familias y visitantes locales. Sus playas de poca profundidad son ideales para convivir con adultos mayores y niños, mientras que los restaurantes cercanos ofrecen pescado frito, ceviche y otros platillos típicos de la región.

También sobresale Celestún, famoso por su reserva ecológica y recorridos para observar flamingos. Además de disfrutar la playa, las familias pueden aprovechar para realizar paseos ecoturísticos y conectar con la naturaleza. Es una opción recomendada para mamás que disfrutan de experiencias tranquilas y paisajes naturales.

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Otra joya costera es San Crisanto, un destino ideal para escapar del ruido y descansar en un ambiente más privado. Sus playas limpias y el famoso recorrido por manglares hacen de este sitio una experiencia diferente para celebrar el Día de las Madres.

Finalmente, El Cuyo se mantiene como una de las playas más hermosas y tranquilas del estado. Aunque se encuentra más alejada de Mérida, muchas familias eligen este destino por su ambiente relajado, arena clara y paisajes prácticamente vírgenes.