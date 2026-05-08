Serpiente quería ir a clases: capturan a una boa en la UADY de Tizimín

La presencia de una serpiente de gran tamaño dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), en la colonia Benito Juárez, generó movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 9:50 horas, la maestra Anai Turriza Euán solicitó apoyo a las autoridades luego de descubrir al reptil dentro del plantel educativo ubicado en la calle 48B entre 25 y 27.

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Al arribar, los elementos entrevistaron a la maestra, quien explicó que mientras realizaba un recorrido rutinario por las instalaciones escolares, observó que en la entrada del baño de mujeres se encontraba una serpiente tipo boa de aproximadamente metro y medio de longitud, lo que generó preocupación entre el personal del lugar.

Ante la situación, los oficiales procedieron con las maniobras correspondientes para capturar al reptil de manera segura y evitar cualquier riesgo para estudiantes, maestros y trabajadores del plantel.

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La serpiente fue asegurada y posteriormente abordada en otra unidad policiaca para ser trasladada fuera de la zona urbana. Más tarde, las autoridades informaron que el ejemplar fue liberado en su hábitat natural, siguiendo los protocolos de protección y conservación de fauna silvestre.