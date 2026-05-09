Infonavit rescata 70 mil creditos impagables en Mérida; así beneficiará a trabajadores de Yucatán

Durante décadas, miles de trabajadores yucatecos vivieron la paradoja más cruel del sistema hipotecario mexicano: pagaban puntualmente mes tras mes y, aun así, su deuda crecía.

Ayer, en los terrenos de Punta Cruz Eco, en el municipio de Umán, el director del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, llegó a anunciar que esa pesadilla ha terminado.

El funcionario reveló que el instituto benefició a más de 136 mil trabajadores que arrastraban créditos considerados impagables en todo el país, de los cuales 70 mil corresponden a Mérida, Yucatán, convirtiendo a la capital peninsular en una de las entidades con mayor número de derechohabientes rescatados de ese sistema que, según el propio Romero Oropeza, sólo beneficiaba al sector privado.

El acto tuvo como escenario el desarrollo habitacional Punta Cruz Eco, donde avanzan las obras de 5,360 hogares como parte del programa Vivienda para el Bienestar. En Yucatán se edificarán más de 60,000 en el marco de este esquema, según confirmó el propio director del organismo.

El problema tiene raíces profundas. Los créditos considerados impagables fueron otorgados antes de 2013 bajo el esquema de Veces Salario Mínimo (VSM), en el que los montos de pago incrementaban cada año.

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Si un derechohabiente obtuvo un crédito en 2010 con una mensualidad inicial de mil 500 pesos, actualmente su pago es de alrededor de 3 mil 200 pesos y si no se hubiera congelado, hacia el final del crédito pagaría aproximadamente 8 mil 615 pesos mensuales.

A nivel nacional, con la reforma a la Ley del Infonavit aprobada en febrero de 2025, el beneficio se amplió para cubrir el total de 4 millones 900 mil acreditados afectados: 238 mil obtuvieron un beneficio equivalente al pago total de su adeudo, 1 millón 258 mil recibieron una reducción en su saldo, y 3 millones 360 mil experimentaron modificaciones en las condiciones de su financiamiento.

Vivienda digna, no mercancía

Romero Oropeza subrayó que la vivienda debe ser un derecho y no una mercancía, y para demostrarlo presentó las cifras del fondo: el Infonavit cuenta hoy con un billón 50 mil millones de pesos, producto del cinco por ciento del salario que aportan los trabajadores, capital que creció exponencialmente gracias a los incrementos salariales de los últimos años.

Recordó que antes de 2018 se anunciaban aumentos de apenas ocho pesos al salario mínimo, mientras que en el último tramo de la administración anterior el salario diario llegó a 248 pesos.

Con esos recursos, la meta del actual gobierno es construir un millón de viviendas durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, destinadas a trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

En Yucatán, los desarrollos activos son tres: San Marcos, en el sur de Mérida, con 2,608 casas; Punta Cruz Eco, en Umán; y Girasoles, en Kanasín, con 2,488 predios. Las viviendas cuentan con al menos 60 metros cuadrados, una altura de 2.70 metros y servicios completos de agua, luz y drenaje, ubicadas cerca de escuelas, centros de trabajo y opciones de transporte.

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Los precios varían según la planta: en Punta Cruz Eco, la baja tiene un valor de 900 mil pesos y la alta, 630 mil pesos. En el desarrollo San Marcos, las casas en inmuebles de cuatro niveles van desde 659 mil 976 pesos en planta baja hasta 607 mil 716 pesos en el piso más alto.

Mototaxistas también están “en la mira”

Acompañado del secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez, el director del Infonavit atendió una petición específica para trabajadores independientes –como los mototaxistas afiliados a la sección Yucatán–, sector que históricamente quedaba excluido del sistema.

Romero Oropeza señaló que el instituto trabaja en una fórmula para que quienes laboran por su cuenta puedan registrarse y, tras cumplir un período, accedan también a una vivienda del programa Bienestar.