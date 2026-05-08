Realizan la Asamblea Informativa del Programa de Vivienda para el Bienestar en Umán

Este viernes 8 de mayo, Octavio Romero Oropeza, Director general del Infonavit, encabezará la asamblea en el desarrollo Punta Cruz Eco, situado en los límites entre la capital yucateca y el municipio de Umán.

El evento marcará la preasignación de viviendas. Solo para el proyecto Punta Cruz Eco, se proyectan más de 5 mil viviendas de 60 metros cuadrados, con dos cuartos, área de lavado, un baño, sala, comedor y cocina.

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Punta Cruz Eco forma aprte de los desarrollos impulsados por el programa Vivienda para el Bienestar en Yucatán, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum a través del Infornavit y la Conavi.

Avanza Vivienda para el Bienestar en Yucatán

La construcción de casas del programa Vivienda para el Bienestar en Yucatán avanza, y actualmente se encuentran las obras en Mérida, Kanasín, Umán, Ticul, Progreso y Valladolid.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, explicó que en Yucatán se incrementó la meta de 19 mil 500 viviendas a 70 mil en todo el sexenio: 10 mil a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 60 mil del Infonavit, de las que ya están en obra 37 mil 307, lo que representa un avance del 53.3 por ciento, con una inversión de 42 mil millones de pesos (mdp) beneficiando a 252 mil personas y generando 210 mil empleos directos, así como 315 mil indirectos.

Detalló que en Yucatán se entregarán 6 mil escrituras en los siguientes cinco años y se otorgarán 4 mil 500 créditos de mejoramiento por parte del Infonavit y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

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Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que en Yucatán ya se tienen contratados 14 proyectos con 33 mil viviendas en los municipios de Mérida, Kanasín, Umán, Ucú, Tizimín, Ticul, Progreso y Valladolid, en donde ya iniciaron obras en 13 mil viviendas, lo que representa 40 por ciento de lo contratado, el resto de los trabajos comenzarán en los próximos meses antes de que concluya el primer semestre.

Además, explicó que están en revisión 15 proyectos más para 20 mil 500 viviendas, con ello este año se habrá iniciado la construcción del 80 por ciento de la meta sexenal del Infonavit en el estado.

Agregó que como parte de los 4.8 millones de créditos impagables que fueron reestructurados a nivel nacional, en Yucatán se corrigieron más de 136 mil: 5 mil 900 fueron liquidados, 36 mil 400 recibieron quitas en saldo y 94 mil obtuvieron reducción en intereses, mensualidades y saldos.