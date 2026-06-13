Amplían rutas del Va y Ven en comisarías de Yucatán: habrá conexiones con el Hospital O’Horán

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) anunció la ampliación de dos rutas del Sistema Va y Ven, lo que permitirá extender la cobertura hacia las comisarías de Molas, Dzoyaxché y Yaxnic, además de fortalecer la conexión con el nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán.

Uno de los principales cambios corresponde a la ruta R16 42 Sur–Leona Vicario-Tahdzibichén-Molas, que ampliará su recorrido para beneficiar a habitantes de las comisarías de Molas, Dzoyaxché y Yaxnic, facilitando sus traslados hacia la capital yucateca.

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Como parte de esta expansión, la ATY habilitará servicios específicos a Dzoyaxché, identificados como ruta R-801 Molas-Dzoyaxché. Por otra parte, la ruta R-800 Molas-Yaxnic funcionará de lunes a viernes de 4:50 a 21:45 horas; los sábados de 4:50 a 18:10 y los domingos de 6:34 a 17:58.

Asimismo, se informó la ampliación de la ruta R1 Emiliano Zapata II-Paso Texas, la cual conectará el Centro de Mérida y el nuevo Hospital O’Horán.

La inversión inicial será de unos 40 millones de pesos.