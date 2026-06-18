Sendero Jurásico de Chicxulub celebrará cuatro años como atractivo turístico y científico

El Sendero Jurásico, ubicado en Chicxulub Puerto, cumplió su cuarto aniversario como un espacio turístico dedicado a la divulgación científica sobre los dinosaurios. La celebración contó con la participación de autoridades municipales y familias de la zona.

La directora del Sendero Jurásico, Cinthya Gómez, destacó que este proyecto no sólo ha brindado entretenimiento a pobladores y visitantes, sino que también ha sido un importante espacio de promoción del conocimiento acerca del meteorito que se impactó en esta comisaría hace millones de años y provocó la extinción masiva de dinosaurios.

Gómez destacó que en estos cuatro años de funcionamiento el parque temático ha recibido a más de 130 mil personas, entre visitantes locales, nacionales e internacionales, quienes han recorrido y disfrutado de este espacio desde su apertura.

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El evento conmemorativo por el cuarto aniversario incluyó el tradicional corte de pastel, la presentación del Pepinito Show y la aparición especial de Chencho el Dinosaurio, quien fue la sensación entre los pequeños.

Se indicó que entre los invitados estuvieron los niños de la escuela primaria Andrés Quintana Roo, quienes disfrutaron de todas las actividades planeadas para esta ocasión tan especial.

Historia

El parque fue inaugurado a finales de mayo del 2022, y ese momento contó con 15 réplicas de dinosaurios de diferentes especies. Actualmente se cuenta con más de 20 figuras en exposición y otras más en mantenimiento.

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El espacio cuenta con audios explicativos acerca de la caída del meteorito, así como fichas con información detallada de diversas especies de dinosaurios y personal capacitado para brindar información a los paseantes.

Zona

La rehabilitación de este espacio para la construcción del parque temático permitió el aprovechamiento de la antigua carretera de Chicxulub puerto, la cual había quedado en el abandono y era utilizada como un basurero clandestino, por lo que, al inaugurarse esta atracción se impactó positivamente el área y se permitió la recuperación ecológica de esta zona de humedales.