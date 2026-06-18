UPN Mérida desata polémica al designar coordinador a docente acusado de presunto acoso

La decisión de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad 31-A de Mérida, de canalizar a la Coordinación de Igualdad y Equidad de Género las denuncias presentadas por alumnas contra un profesor señalado por presunto hostigamiento sexual e intento de soborno para silenciarlas ha generado inconformidad entre integrantes de la comunidad universitaria.

De acuerdo con el comunicado número 14/2026, emitido por el director de la institución, Macedonio Martín Hu, la medida fue adoptada siguiendo una recomendación del Área Jurídica de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey).

El documento establece que será la Coordinación de Igualdad y Equidad de Género de la UPN la instancia encargada de atender las denuncias presentadas por las estudiantes, así como de elaborar un informe técnico que posteriormente será remitido al Área Jurídica de la Segey para su análisis.

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“Emitirá un informe técnico que será remitido al Área Jurídica de la Segey para su análisis”, señala el comunicado difundido por la dirección de la Unidad.

Asimismo, se indica que, con base en los elementos que se recaben durante el procedimiento, la Dirección de la UPN y las instancias competentes determinarán las acciones que correspondan, respetando la legalidad y los derechos de las personas involucradas.

Sin embargo, la postura institucional ha provocado cuestionamientos debido a que en el comunicado no se hace referencia a la aplicación inmediata del Protocolo para la prevención, atención y sanción de los casos de violencia de género, discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexuales, mecanismo contemplado por la propia Segey para atender este tipo de situaciones.

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La inconformidad aumentó luego de que alumnas y miembros de la comunidad universitaria recordaran que, además de las acusaciones de hostigamiento sexual, el profesor Juan Ignacio G.R. también fue señalado públicamente por presuntamente haber ofrecido un soborno a cambio de que las denunciantes guardaran silencio.

A ello se suma que, en medio de la controversia, el pasado sábado el director Macedonio Martín Hu designó al docente señalado como coordinador de la Licenciatura en Educación Preescolar y de la Licenciatura en Educación Primaria para el Medio Indígena Plan 1990 (LEPyLEPMI’90), decisión que ha generado nuevas críticas entre estudiantes y docentes.