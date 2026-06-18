Marcha Sáfica llegará a las calles de Mérida para denunciar exclusión e invisibilidad

Con el lema Celebrar es existir y resistir, integrantes de la organización de la Marcha Sáfica Yucatán 2026 anunciaron la realización de una movilización el próximo sábado 20 de junio en Mérida, con el propósito de visibilizar las experiencias, problemáticas y demandas de las personas que se identifican dentro del espectro sáfico.

La movilización partirá a las 16:00 horas desde el Parque de La Mejorada y concluirá en la Plaza Grande. Posteriormente se llevará a cabo la denominada Mercadita Sáfica en las instalaciones de la Secretaría de las Juventudes de Yucatán, donde se ofrecerán productos de emprendimientos de la diversidad sexual, actividades de convivencia, música a cargo de DJ Nova y un círculo de vivencias sáficas.

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En la presentación integrantes de Igualdad Sustantiva Yucatán A.C., Club Sáficas Mid y Marcha Sáfica Yucatán, destacaron que una de las principales características de la iniciativa es su carácter autogestivo.

“Somos un movimiento totalmente autogestivo. No estamos con un presupuesto como tienen las marchas del orgullo vinculadas a proyectos económicos mucho más grandes”, señalaron.

Explicaron que la marcha surge ante la necesidad de construir espacios específicos para las personas sáficas, un sector que, afirman, continúa enfrentando invisibilización incluso dentro de la propia comunidad LGBT+.

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Explicaron que el concepto sáfico tiene su origen en la poeta griega Safo de Lesbos, aunque en la actualidad se utiliza como una categoría más amplia que engloba diversas expresiones de género e identidades dentro de la diversidad sexual.

Señalaron que estos espacios sirven para compartir experiencias, construir redes de apoyo.