Relevan a la Directora del Centenario de Mérida después del ataque de perros que dejó seis animales muertos

El Ayuntamiento de Mérida confirmó la designación de Luis Edgardo Llanes Chan como nuevo jefe del Parque Zoológico del Centenario, en sustitución de Odeisi Mora Camacho, en una reestructuración que ocurre días después del ataque de una jauría de perros ferales que provocó la muerte de seis animales del recinto.

El movimiento forma parte de una reorganización operativa orientada a fortalecer el funcionamiento de los zoológicos municipales, mejorar la atención a los visitantes y reforzar los programas de bienestar animal y conservación que se desarrollan en ambos recintos.

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Llanes Chan se desempeñaba como jefe del Parque Zoológico del Bicentenario Animaya. Por su parte, Odeisi Mora se incorporará a nuevas responsabilidades dentro de una subdirección de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

Como parte de los ajustes administrativos, la jefatura de Animaya quedó a cargo de Claudia Ham Vega, quien hasta ahora se desempeñaba como responsable del Centro de Conservación de Vida Animal de ese parque.

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Respecto al trenecito del Centenario, se informó que continúa analizando varias alternativas para su modernización, por lo que, no existe una fecha para su reapertura.