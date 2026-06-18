Solsticio de verano 2026: la hora exacta en que iniciará la nueva estación en Yucatán

El solsticio de verano 2026 llegará oficialmente a Yucatán durante la madrugada del próximo domingo 21 de junio, siendo el fenómeno que marca el inicio de la estación y que da lugar al día con más horas de luz solar del año.

De acuerdo con datos astronómicos, el solsticio de verano se registrará exactamente a las 02:24 horas (tiempo del centro de México), horario que aplica para Yucatán.

En ese instante, la Tierra alcanzará la posición de su órbita en la que el hemisferio norte se encuentra más inclinado hacia el Sol.

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Aunque el fenómeno ocurre en un momento preciso, sus efectos podrán apreciarse durante toda la jornada del 21 de junio, cuando los yucatecos disfrutarán de la mayor cantidad de luz natural del año.

Tras esta fecha, los días comenzarán a acortarse gradualmente, aunque el cambio será prácticamente imperceptible durante las primeras semanas del verano.

¿Por qué se le conoce como el día más largo del año?

El solsticio de verano es conocido popularmente como el "día más largo del año" porque registra la mayor duración de luz diurna en el hemisferio norte. Esto ocurre cuando el Sol alcanza su máxima declinación hacia el norte y se posiciona directamente sobre el Trópico de Cáncer.

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Pese a ello, no significa que sea el día más caluroso del año. En Yucatán, las temperaturas máximas suelen presentarse semanas después debido a que la atmósfera y los océanos continúan acumulando calor durante gran parte del verano.

De esta manera, a las 02:24 horas del domingo 21 de junio de 2026, Yucatán dará la bienvenida oficial al verano astronómico, una fecha que marca el inicio de una de las temporadas más cálidas y lluviosas del año en la entidad.