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¿Habrá más cortes de luz de la CFE en Yucatán este viernes 19 de junio?

La Comisión Federal de Electricidad continúa con labores de atención al servicio en Yucatán.

Por Redacción Por Esto!

18 de jun de 2026

1 min

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La CFE no ha informado sobre más cortes de luz en Yucatán
La CFE no ha informado sobre más cortes de luz en Yucatán / Especial

Tras los cortes de energía programados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en municipios como Motul y Tizimín durante esta semana, muchos usuarios se preguntan si habrá nuevas suspensiones del servicio eléctrico en Yucatán este viernes 19 de junio.

Hasta el momento, la CFE no ha anunciado cortes de luz programados para este viernes 19 de junio en ningún municipio de Yucatán.

Durante los días previos, la paraestatal realizó interrupciones temporales del suministro en diversas comunidades de Motul y Tizimín para efectuar trabajos de mantenimiento y mejorar la infraestructura eléctrica.

Los vecinos afectados señalan que los cortes de electricidad pueden durar hasta más de 12 horas

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Sin embargo, no existe ningún aviso oficial vigente que contemple nuevas afectaciones para este viernes en la entidad.

¿Por qué hubo cortes de luz esta semana en Yucatán?

De acuerdo con los avisos difundidos por la CFE, los apagones programados tuvieron como objetivo realizar labores de mantenimiento extraordinario en la red de distribución eléctrica, con el fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio.

¿Cómo saber si habrá un corte de luz en tu zona?

La CFE suele informar con anticipación sobre los trabajos programados que requieren la suspensión temporal del suministro eléctrico. Los usuarios pueden mantenerse atentos a:

Los bomberos información que solo eran labores preventivas.

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  • Los canales oficiales de la CFE.
  • Avisos difundidos en redes sociales.
  • Comunicados emitidos por autoridades municipales y estatales.

En caso de registrarse una falla inesperada o un apagón no programado, la dependencia recomienda reportarlo al número 071 o mediante la aplicación CFE Contigo.

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