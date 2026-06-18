¿Qué pasa si pierdes tu línea por no registrarla? Esto deben saber los usuarios en Yucatán

Cientos de usuarios de telefonía móvil en Yucatán podrían enfrentar la suspensión de sus líneas si no cumplen con los procesos de registro o actualización de datos que soliciten las compañías telefónicas, especialmente cuando se trata de la validación de identidad o la regularización de números prepago.

Aunque actualmente no existe una disposición que obligue a los usuarios a registrar sus líneas en un padrón nacional, las empresas de telecomunicaciones sí pueden solicitar información para verificar la titularidad del servicio y mantener activos ciertos números, particularmente aquellos que presentan largos periodos de inactividad.

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¿Qué ocurre si una línea deja de estar activa?

Cuando un usuario no realiza recargas durante varios meses o incumple con requisitos establecidos por la compañía, la línea puede pasar por diferentes etapas hasta ser cancelada definitivamente.

En la mayoría de los casos, el número entra primero en un periodo de suspensión temporal. Si el titular no realiza acciones para recuperarlo, la empresa puede darlo de baja y posteriormente reasignarlo a otro cliente.

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Esto significa que el usuario perdería su número telefónico, así como el acceso a llamadas, mensajes y servicios vinculados a esa línea.

Riesgos de perder tu número celular

La cancelación de una línea puede generar diversos problemas, especialmente para quienes utilizan el mismo número para trámites personales, laborales o bancarios. Entre las principales afectaciones se encuentran: