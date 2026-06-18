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¿Qué pasa si pierdes tu línea por no registrarla? Esto deben saber los usuarios en Yucatán

En julio, usuarios de telefonía podrían sufrir afectaciones al no realizar el registro de su línea.

Por Redacción Por Esto!

18 de jun de 2026

1 min

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Especialista pide transparencia y confianza en el registro obligatorio de celulares
Especialista pide transparencia y confianza en el registro obligatorio de celulares / Por Esto!

Cientos de usuarios de telefonía móvil en Yucatán podrían enfrentar la suspensión de sus líneas si no cumplen con los procesos de registro o actualización de datos que soliciten las compañías telefónicas, especialmente cuando se trata de la validación de identidad o la regularización de números prepago.

Aunque actualmente no existe una disposición que obligue a los usuarios a registrar sus líneas en un padrón nacional, las empresas de telecomunicaciones sí pueden solicitar información para verificar la titularidad del servicio y mantener activos ciertos números, particularmente aquellos que presentan largos periodos de inactividad.

El próximo 25 de junio se dará a conocer una determinación oficial sob re una posible prórroga en el plazo para el registro de celulares

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¿Qué ocurre si una línea deja de estar activa?

Cuando un usuario no realiza recargas durante varios meses o incumple con requisitos establecidos por la compañía, la línea puede pasar por diferentes etapas hasta ser cancelada definitivamente.

En la mayoría de los casos, el número entra primero en un periodo de suspensión temporal. Si el titular no realiza acciones para recuperarlo, la empresa puede darlo de baja y posteriormente reasignarlo a otro cliente.

Yucatecos deben de realizar el registro de sus celulares

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Esto significa que el usuario perdería su número telefónico, así como el acceso a llamadas, mensajes y servicios vinculados a esa línea.

Riesgos de perder tu número celular

La cancelación de una línea puede generar diversos problemas, especialmente para quienes utilizan el mismo número para trámites personales, laborales o bancarios. Entre las principales afectaciones se encuentran:

  • Pérdida de acceso a aplicaciones vinculadas al número.
  • Dificultades para recibir códigos de verificación bancaria.
  • Problemas para recuperar cuentas de redes sociales o correo electrónico.
  • Interrupción de comunicaciones laborales o familiares.
  • Riesgo de que el número sea asignado a otra persona.

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