México vs Corea del Sur: Todas las actividades en Yucatán por el Mundial 2026 hoy jueves 18 de junio

La emoción del Mundial 2026 seguirá con fuerza en Yucatán con el segundo partido de la Selección Mexicana ante Corea del Sur, el cual se podrá disfrutarse en distintos municipios del estado gracias a las transmisiones organizadas por el Gobierno estatal mediante el programa “Yucatán Juega”.

El encuentro entre México y Corea del Sur se jugará este 18 de junio a las 19:00 horas, y será el primero de los tres partidos confirmados del combinado nacional en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

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Para que miles de aficionados puedan vivir el ambiente mundialista, se instalarán pantallas gigantes en espacios públicos de Mérida y municipios del interior del estado. Las sedes confirmadas para ver el partido México vs Corea del Sur son:

Mérida – Unidad Deportiva Inalámbrica

Progreso – Malecón tradicional

Izamal – Palacio Municipal

Tekax – Polifuncional Padre Eterno

Umán – Unidad Deportiva Solidaridad

Tizimín – Palacio Municipal

Valladolid – Palacio Municipal

Ticul – Palacio Municipal

Kanasín – Palacio Municipal

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Habrá distintas actividades en todas las sedes este jueves 18 de junio, con diversos invitados como el mago Christian Allen, el grupo musical Proyecto A y M, Jorge Cituk, Edwin Chapa Show, Roberth Cevallos, el payaso Thoby, payaso Bolitas y Mario Tercero.

Además, se tendrán dinámicas con grupos de animación desde las 17:00 previo al inicio del partido programado a las 19:00 horas.