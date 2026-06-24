Presenta obras históricas de infraestructura industrial para impulsar desarrollo económico de Yucatán

El secretario de Economía y Trabajo de Yucatán, Ermilo Barrera Novelo, presentó las obras de inversión histórica en infraestructura industrial que se realizan en la entidad en coordinación entre el Gobierno estatal y la federación, con el objetivo de detonar el desarrollo económico y generar empleos mejor remunerados.

El funcionario destacó que estas acciones buscan transformar la inversión pública en prosperidad compartida, mediante proyectos estratégicos que fortalezcan la competitividad del estado.

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Entre ellos, señaló al Puerto de Altura de Progreso, considerado por el Gobierno como la “joya de la corona”, así como el Tren Maya de Carga que conectará a Umán con Progreso, los Polos del Bienestar, el Gasoducto Cuxtal II y las Centrales de Generación de Energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Inicia segunda fase del Puerto de Altura

Sobre los avances en las obras del Puerto de Altura de Progreso, el Secretario de Economía y Trabajo expuso que ya ha iniciado la segunda fase, la cual avanza conforme a lo acordado.

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Respecto a los Polos de Desarrollo para el Bienestar, expuso que se trabaja en el Polo Progreso y Polo Umán-Poxilá, los cuales serán presentados en septiembre e iniciarán obras en abril de 2027.

Sus operaciones comenzarían a operar en octubre de 2028 con las empresas que buscan formar parte de estos proyectos y buscan impulsar la economía con mayor número de empleos.