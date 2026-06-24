Yucatán encabeza “Vivienda para el Bienestar” en México; asegura la edificación de 47 mil hogares y duplica el ritmo nacional

De las 70 mil casas comprometidas para Yucatán dentro del Programa Vivienda para el Bienestar, 46 mil 909 ya tienen terreno asignado, proyecto definido y contrato firmado, lo que representa un avance del 67 por ciento de la meta sexenal. La cifra posiciona al estado como el referente nacional en la ejecución del programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, según informó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Para alcanzar ese ritmo, el gobernador Joaquín Díaz Mena viajó a la Ciudad de México en una doble jornada de gestión federal donde se reunió con la titular de la Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, y con el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza. El objetivo: destrabar la entrega de los predios pendientes y consolidar la acumulación de reserva territorial que hoy suma 52 predios vigentes distribuidos en 36 municipios de la entidad.

La secretaria Vega Rangel subrayó que la posición de vanguardia de Yucatán no es casual: se explica por la gestión activa del gobierno estatal para generar reservas territoriales, una condición que en otras entidades del país ha frenado de raíz la ejecución del programa. En contraste, la Ciudad de México registra apenas un uno por ciento de avance, seguida por Baja California Sur y el Estado de México, con cinco por ciento en ambos casos, según datos de la propia dependencia federal.

Avance nacional de 33.6%

A nivel nacional, el programa tiene un avance del 33.6 por ciento respecto a su meta sexenal de 1.8 millones de viviendas. En números concretos, 274 mil hogares ya iniciaron proceso de edificación y 604 mil tienen contratos firmados con suelo disponible. Yucatán, con su 67 por ciento de avance local, supera prácticamente al doble el ritmo promedio del resto del país. Junto con Tabasco y Quintana Roo, forma el grupo de estados con avances superiores al 60 por ciento.

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La meta original para Yucatán fue rediseñada al alza desde el inicio del sexenio. En enero del 2026, durante la entrega de las primeras 64 viviendas en el desarrollo San Marcos de Mérida, la propia Vega Rangel reveló que el compromiso había escalado de 19 mil 500 a 70 mil viviendas nuevas: 10 mil a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 60 mil por parte del Infonavit. En ese momento, el avance era de 53.3 por ciento con 37 mil 307 viviendas suscritas. Cinco meses después, la cifra escaló a 46 mil 909, casi 10 mil acciones más en ese lapso.

Las viviendas del programa tienen una superficie de 60 metros cuadrados, dos recámaras, sala-comedor y acceso a servicios básicos. La inversión estimada para Yucatán asciende a 42 mil millones de pesos y se proyecta la generación de 210 mil empleos directos y 315 mil indirectos. Los municipios donde el programa ya tiene obra visible incluyen Mérida, Kanasín, Umán, Ucú, Ticul, Progreso, Valladolid, Motul, Teya y Tepakán, entre otros. El gobernador Díaz Mena y la secretaria Vega Rangel supervisaron personalmente los avances en los tres últimos municipios mencionados.

Garantía de los servicios

La titular de la Sedatu precisó que actualmente los proyectos se concentran en zonas urbanas por una razón práctica: se requiere garantizar factibilidad de servicios, es decir, acceso inmediato a agua potable, drenaje y energía eléctrica.

Sin embargo, anunció que posteriormente se diseñará un programa específico para comunidades rurales, adaptado a las características y necesidades de esas poblaciones. El prerregistro en línea, habilitado desde febrero del 2026 en los portales oficiales del Gobierno del Estado y del Infonavit, es gratuito y no requiere intermediarios.

El ritmo de avance resulta relevante frente al tamaño del rezago habitacional acumulado. Datos de la Conavi y la Sedatu –con base en información del Inegi– confirman que 98 mil 456 viviendas en Yucatán se encuentran en condición de rezago habitacional. El Programa de Mediano Plazo de Vivienda 2025-2030 del propio gobierno estatal reconoce alrededor de 170 mil familias sin vivienda propia, una brecha que el sector privado también ha advertido.

Tierra cada vez más costosa

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Mérida, advirtió recientemente que el encarecimiento del suelo agrava la ecuación para la adquisición de predios en Mérida. Por ejemplo, zonas como Temozón Norte registraron un alza del 22 por ciento en el valor del suelo entre el 2022 y el 2024.

Yucatán creció 18.7 por ciento en población entre el 2010 y el 2020, y la migración interna sostenida hacia la zona metropolitana de Mérida continúa presionando la demanda.

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En ese contexto, la titular de Sedatu ponderó la coordinación tripartita –federal, estatal y municipal– como el factor que diferencia a Yucatán del resto del país.

La Sedatu, la Conavi y el Infonavit trabajan de manera articulada con el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar y la Consejería Jurídica estatal. El prerregistro, que está abierto a trabajadores que ganan uno o dos salarios mínimos, es la puerta de entrada al programa.

Vega Rangel no adelantó cifras específicas sobre una posible ampliación de la meta, pero subrayó que si Yucatán mantiene este ritmo, podría cerrar el compromiso sexenal antes del plazo previsto.

Certeza jurídica patrimonial

Paralelamente, el programa contempla la entrega de 6 mil escrituras de certeza jurídica patrimonial en los próximos cinco años, 136 mil 436 mejoramientos habitacionales en crédito y 4 mil 500 mejoramientos a través del Infonavit y la Sociedad Hipotecaria Federal.

En términos nacionales, la Sedatu reportó en agosto del 2025 que más de 5.8 millones de personas salieron del rezago habitacional entre el 2018 y el 2024, reduciendo el porcentaje de hogares en esa condición de 27.3 a 21.9 por ciento.

Yucatán aspira a acelerar esa tendencia desde su posición de punta de lanza en el programa más ambicioso de vivienda social que ha emprendido el gobierno federal en décadas.