Arrecife Alacranes bajo amenaza: acusan captura de langosta en temporada de veda

Pescadores dedicados a la captura de langosta denunciaron presuntas actividades furtivas dentro del Parque Nacional Arrecife Alacranes, donde embarcaciones modificadas estarían extrayendo ilegalmente este valioso crustáceo semanas antes del inicio oficial de la temporada, programada para el próximo 1 de julio.

La denuncia fue realizada de manera anónima por hombres de mar que participan legalmente en esta pesquería y que aseguraron haber detectado durante las últimas semanas la presencia de embarcaciones conocidas localmente como realzadas, que son lanchas adaptadas para aparentar ser barcos de mayor capacidad y utilizadas para ingresar a las zonas de captura durante el período de veda.

De acuerdo con uno de los denunciantes, quien solicitó permanecer en el anonimato por temor a represalias, los responsables serían personas originarias de municipios costeros de Yucatán que tradicionalmente se han dedicado a la actividad pesquera, pero que actualmente estarían operando fuera de la ley mediante estas embarcaciones improvisadas. Señaló que algunas de estas unidades tendrían como punto de salida o base de operaciones el puerto de Progreso.

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La situación ha generado inconformidad entre los pescadores que respetan la normatividad vigente, quienes señalaron que durante años han contribuido a la conservación de la especie y al cumplimiento de los períodos de veda establecidos por las autoridades.

Los marineros advirtieron que la extracción anticipada de langosta representa una amenaza para la reproducción del animal y podría afectar el rendimiento de la próxima temporada de captura.

“Es una zona que cuidamos entre todos porque de ella depende gran parte de nuestra actividad. Las personas que entran antes de tiempo a sacar producto perjudican a quienes sí respetamos la ley y esperamos el inicio de la temporada”, expresó uno de los pescadores.

La preocupación aumentó debido a que Arrecife Alacranes es una de las áreas marinas protegidas más importantes del Golfo de México y cuenta con vigilancia de diversas dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Marina. No obstante, trabajadores del sector consideran que el furtivismo continúa encontrando mecanismos para operar dentro de la reserva.

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La langosta figura entre las especies de mayor valor comercial en el litoral yucateco. Durante la temporada anterior, el kilogramo alcanzó precios superiores a los 500 pesos, convirtiéndose en una de las pesquerías más rentables para cooperativas y marineros especializados.

Integrantes del sector señalaron que la pesca furtiva continúa siendo una de las principales amenazas para la sustentabilidad de diversas especies marinas en la entidad. Aunque en años recientes las autoridades federales han realizado operativos y aseguramientos relacionados con la captura ilegal de ejemplares en veda, consideran indispensable fortalecer la vigilancia en puntos estratégicos y reforzar la supervisión del transporte y comercialización del producto obtenido de manera clandestina.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades competentes para investigar las denuncias y reforzar la vigilancia en la zona del Parque Nacional Arrecife Alacranes durante las semanas previas al inicio de la temporada de langosta, con el objetivo de proteger una de las actividades pesqueras más importantes para la economía de la costa yucateca.