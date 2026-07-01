Motul inicia oficialmente su fiesta patronal con la bajada de la Virgen del Carmen

Con profunda fe, la comunidad católica de Motul presenció la bajada de la Virgen del Carmen desde su altar en la parroquia de San Juan Bautista, marcando el inicio oficial de su fiesta patronal, las celebraciones comenzaron desde la madrugada con unas emotivas "Mañanitas" interpretadas por un mariachi de Muxupip.

Posteriormente la sagrada imagen recorrió el primer cuadro del centro de la ciudad, fieles y custodios la acompañaron entre los tradicionales arcos florales y relevos de honor, aunque este año el trayecto llamó la atención debido a un estricto e inusual cerco de seguridad que dificultó a los asistentes capturar fotografías del momento.

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Tras la procesión, el párroco Ricardo Cuytun Canché ofició una concurrida misa en el campo eucarístico, donde pidió por la unión y bienestar de las familias motuleñas en esta época de gracia.

En los próximos días continuarán las actividades religiosas con la entrada de los gremios, además de la tradicional vaquería que llenará de jarana, color y orgullo yucateco las calles del municipio.