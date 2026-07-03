Cumplen cuatro días desaparecidos: Sigue el operativo para localizar a pareja en Escárcega

A cuatro días de la desaparición de Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao en el municipio de Escárcega, las autoridades estatales informaron que las acciones para su localización continúan de manera ininterrumpida, mientras familiares mantienen el llamado urgente para encontrarlos con vida.

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La Fiscalía General del Estado de Campeche informó este viernes que personal ministerial sigue realizando diligencias de investigación y búsqueda en estrecha coordinación con la Comisión Local de Búsqueda de Personas y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Refuerzan difusión con boletines en puntos estratégicos

Como parte de las labores más recientes, este día fueron colocados boletines de búsqueda en diversos puntos de alta afluencia de Escárcega, con el objetivo de ampliar la difusión de las fichas y obtener información valiosa que contribuya a su pronta localización.

a FGECAM y diversas corporaciones continúan la búsqueda ininterrumpida de Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao tras cuatro días de su desaparición / Especial

La dependencia también señaló que se mantienen acciones de vigilancia y acompañamiento a las víctimas indirectas, además de las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

"La búsqueda de ambas personas continúa de manera ininterrumpida, por lo que cada información recibida es atendida y analizada conforme a los protocolos establecidos", indicó la Fiscalía estatal.

La búsqueda fue reforzada con drones y tecnología

Las nuevas acciones se suman al operativo implementado desde el pasado miércoles, cuando autoridades estatales y federales reforzaron la búsqueda mediante sobrevuelos con drones y herramientas de inteligencia para ampliar la cobertura en zonas de difícil acceso.

Los operativos de rastreo se reforzaron desde el pasado miércoles con sobrevuelos de drones y herramientas de inteligencia en zonas de difícil acceso. / Especial

En esos trabajos participan elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Comisión Local y Nacional de Búsqueda, así como personal de la Vicefiscalía Regional Zona Sur. Los recorridos se han concentrado en brechas, caminos rurales, lotes baldíos y áreas cercanas a la carretera Escárcega a Villahermosa, incluyendo la colonia rural La Chiquita y comunidades vecinas.

Cuatrimoto fue hallada cerca de las vías del Tren Maya

Francisco Rocha, de 45 años, y Edith Ortega, de 42, fueron vistos por última vez el pasado 29 de junio cuando se dirigían a su centro de trabajo en una cuatrimoto roja y negra. Días después, el vehículo fue localizado abandonado en un camino cercano a las vías del Tren Maya, en la ruta que conecta La Chiquita con la comunidad de Miguel Colorado.

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El hallazgo encendió las alertas entre las corporaciones de seguridad y dio pie a la ampliación de los operativos de rastreo en toda la zona.

Hijas piden apoyo de autoridades federales

Mientras continúan las labores de búsqueda, las cuatro hijas de la pareja difundieron un mensaje dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, solicitando su valiosa intervención para acelerar las investigaciones.

Las jóvenes sostienen que sus padres habrían sido privados de la libertad por sujetos armados cuando se dirigían a trabajar y denunciaron además haber recibido constantes amenazas y llamadas de extorsión desde la desaparición.

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Hasta la tarde de este viernes 3 de julio, las autoridades no han reportado la localización de Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao, por lo que los operativos continúan activos en Escárcega y comunidades cercanas.

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