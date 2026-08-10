Ninel Conde se encontraba en un piso 14 durante terremoto en Colombia.

La cantante Ninel Conde vivió horas de angustia y pánico la mañana de este lunes 10 de agosto, esto debido a que la actriz se encontraba en Bogotá, Colombia; cuando el país se vio afectado por un terremoto de magnitud 7.4 que sacudió diversas regiones del país sudamericano.

La artista usó sus redes sociales para relatar que se encontraba descansando en la habitación de un hotel en la capital del país. De acuerdo con lo dicho por la cantante, ella se encontraba en el piso número 14 de su hotel cuando el país sudamericano fue afectado por este fenómeno natural.

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¿Cómo fue que Ninel Conde se vio afectada por el terremoto en Colombia?

Según detalló la intérprete a través de sus historias de Instagram, había arribado al Aeropuerto Internacional El Dorado alrededor de la 1:30 de la madrugada y se dirigió a su hospedaje. Sin embargo; pocas horas después de conciliar el sueño, el fuerte terremoto la despertó, provocando desorientación dada la altura de la estructura.

"Buenos días. Buenos y asustados y terroríficos días. Hoy nos despertó el terremoto, horrible, no tienen ni idea el susto que nos acomodamos. Bela (su mascota) lloraba, no sabíamos qué hacer porque estábamos en un piso 14", compartió la artista en sus redes sociales.

Anda la intensidad del movimiento, Conde relató que buscó refugio debajo de una mesa junto a su perrita. Durante el movimiento telúrico, intentó salir para comunicarse por teléfono con su esposo, pero al no lograrlo debido a la inestabilidad del momento, volvió a su refugio bajo el mueble.

Ninel Conde calificó el suceso como el temblor más fuerte que ha presenciado: “Es el terremoto más fuerte que he sentido en mi vida, y miren que he vivido en la Ciudad de México” agregó la artista en sus redes sociales para todos sus seguidores.

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