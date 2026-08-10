Beca de 2 mil pesos para estudiantes abre registro: estos son los requisitos y fecha límite

Las familias con estudiantes de educación básica todavía pueden solicitar un apoyo económico de 2 mil pesos en una sola exhibición, siempre que cumplan con los requisitos académicos y administrativos establecidos en la convocatoria de Estímulos Educativos 2026.

El registro comenzó el pasado 31 de julio y permanecerá disponible hasta el 6 de septiembre de 2026, por lo que madres, padres y tutores cuentan con varias semanas para reunir los documentos y completar la solicitud.

El programa contempla distintas modalidades y está dirigido a alumnas y alumnos de escuelas públicas que cursaron el ciclo escolar 2025-2026. Entre las opciones disponibles se encuentran el estímulo por buen promedio y el denominado Mérito Deportivo.

¿En qué estado entregarán la beca de 2 mil pesos?

Los Estímulos Educativos 2026 son otorgados por el Gobierno de Veracruz y están destinados a estudiantes inscritos en escuelas públicas de la entidad.

El apoyo está disponible para alumnas y alumnos desde segundo grado de primaria hasta secundaria, siempre que cumplan con las condiciones particulares de la modalidad en la que deseen participar.

El pago será de 2 mil pesos y se entregará una sola vez, por lo que no se trata de una beca mensual ni de un depósito periódico.

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¿Qué promedio se necesita para recibir los 2 mil pesos?

En la modalidad destinada a estudiantes con buen desempeño académico se exige un promedio mínimo de 9.0 durante el ciclo escolar 2025-2026.

Además, el estudiante no deberá tener materias reprobadas. La boleta presentada deberá estar firmada y sellada por la escuela o contar con un código QR que permita comprobar su autenticidad.

Para el estímulo por Mérito Deportivo, el requisito académico baja a un promedio mínimo de 8.0, también sin asignaturas reprobadas.

En este último caso será necesario comprobar que el estudiante participó durante el ciclo escolar 2025-2026 en competencias deportivas estatales o nacionales. La constancia deberá ser expedida por la Dirección General de Educación Física y contar con las firmas y sellos correspondientes.

¿Qué documentos se necesitan para solicitar el apoyo?

Las familias interesadas deberán reunir el acta de nacimiento del estudiante, una identificación oficial vigente y la solicitud generada mediante el Sistema Estatal de Becas, conocido como SISBEST.

Cuando el beneficiario sea menor de edad, la identificación corresponderá a la madre, padre, tutora o tutor responsable del trámite.

La solicitud deberá imprimirse y firmarse con tinta azul o negra, debido a que no se aceptarán firmas digitales. Posteriormente tendrá que escanearse para incorporarla nuevamente al sistema.

Si la persona responsable legal del estudiante no es su madre o padre, también tendrá que proporcionar una constancia de tutoría expedida por una autoridad competente.

¿Cómo registrarse en SISBEST para solicitar los 2 mil pesos?

El procedimiento se realiza completamente en línea mediante el Sistema Estatal de Becas de Veracruz (SISBEST).

La persona responsable deberá crear un usuario y contraseña, ingresar los datos personales y escolares del estudiante y completar la información solicitada.

Después será necesario imprimir la solicitud, firmarla, digitalizarla y cargarla nuevamente junto con el resto de los documentos en formato PDF.

Cada archivo deberá incorporarse de manera individual y no superar los 500 kilobytes. Al finalizar, el sistema generará un folio que deberá guardarse para consultar posteriormente el avance del trámite.

A continuación te compartimos la convocatoria para que puedas consultar todos los detalles para poder solicitarla:

<p> Su navegador no soporta la visualización de este archivo <a href="/media/2026/8/10/convocatoria-de-estimulos-educativos-2026_MASTER.pdf">Pulse aquí para descargarlo</a>. </p> Convocatoria de Estímulos Educativos 2026 / Gobierno de Veracruz

¿Cuándo publicarán los resultados de los Estímulos Educativos 2026?

La convocatoria establece que los resultados comenzarán a darse a conocer a partir del 22 de octubre de 2026.

Para consultar si el estudiante fue seleccionado será necesario ingresar nuevamente al portal del SISBEST y utilizar la CURP correspondiente.

Quienes resulten beneficiarios recibirán los 2 mil pesos en un solo pago. Una de las formas previstas es mediante una orden de pago que deberá descargarse e imprimirse para acudir a la sucursal y en la fecha señaladas por las autoridades.

El Gobierno de Veracruz también podrá establecer otro mecanismo de entrega a través de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación estatal.

Es importante considerar que completar el registro no garantiza automáticamente recibir el estímulo, ya que todas las solicitudes serán revisadas para comprobar el cumplimiento de los requisitos. La fecha límite para realizar el trámite es el 6 de septiembre de 2026.

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