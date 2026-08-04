Esto es lo que puede costar casarse dentro de un cenote en Yucatán

Casarse en un cenote de Yucatán se ha convertido en una de las opciones favoritas para parejas nacionales y extranjeras que buscan una boda rodeada de naturaleza y paisajes únicos.

Sin embargo, el costo puede variar considerablemente dependiendo del lugar, la cantidad de invitados y el tipo de celebración.

Aunque cada cenote maneja sus propias tarifas, organizadores de eventos y proveedores del estado coinciden en que una boda en estos escenarios naturales requiere permisos, logística especial y, en algunos casos, renta exclusiva del espacio.

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¿Cuánto cuesta rentar un cenote para una boda?

De forma estimada, estos son los precios que suelen encontrarse en Yucatán:

Ceremonia privada para dos personas: entre 8 mil y 20 mil pesos .

entre . Boda íntima de 20 a 50 invitados: de 40 mil a 120 mil pesos .

de . Evento para 50 a 100 invitados: entre 120 mil y 250 mil pesos .

entre . Bodas de más de 100 invitados con producción completa: desde 250 mil hasta más de 600 mil pesos, dependiendo del montaje y los servicios contratados.

¿Qué suele incluir el precio?

Los paquetes para bodas en cenotes varían según el recinto y el proveedor contratado. En algunos casos, la tarifa contempla únicamente la renta del espacio, mientras que otros ofrecen paquetes integrales para facilitar la organización del evento.

Generalmente, el costo incluye la renta exclusiva del cenote durante varias horas, lo que permite realizar tanto la ceremonia como la sesión fotográfica sin la presencia de otros visitantes.

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Algunos lugares también incorporan mobiliario básico, iluminación ambiental y áreas destinadas para el banquete o la recepción.

Dependiendo del paquete, las parejas pueden contar con un coordinador del evento, una ceremonia simbólica o de tradición maya, así como vestidores para los novios, personal de apoyo y seguridad durante la celebración.

No obstante, es importante revisar con detalle cada cotización, ya que algunos cenotes únicamente ofrecen el espacio y dejan a cargo de los novios la contratación de servicios como banquete, decoración, música, fotografía, video, transporte y otros aspectos logísticos que pueden incrementar significativamente el presupuesto final.