Este es el cenote donde nadó la Emperatriz Carlota y aún se puede visitar en Yucatán

Si buscas un lugar lleno de historia y naturaleza en Yucatán, existe un cenote que, de acuerdo con la tradición, fue visitado por la emperatriz Carlota durante su recorrido por la Península en el siglo XIX.

Se trata del Cenote Carlota, ubicado dentro de la histórica Hacienda Mucuyché, uno de los destinos turísticos más populares del estado.

La historia cuenta que, en 1865, durante su viaje por Yucatán, la emperatriz Carlota de México hizo una parada en la Hacienda Mucuyché antes de continuar su recorrido hacia Uxmal.

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Fascinada por la belleza del lugar, decidió descender a uno de sus cenotes para nadar, motivo por el cual este cuerpo de agua recibió posteriormente el nombre de Cenote Carlota.

¿Dónde está el Cenote Carlota?

El Cenote Carlota forma parte de la Hacienda Mucuyché, ubicada en el municipio de Abalá, a unos 45 minutos al sur de Mérida.

Actualmente, el sitio ofrece recorridos guiados que permiten conocer la historia de la antigua hacienda henequenera y disfrutar de dos cenotes conectados por un canal natural.

El primero es el Cenote Carlota, un cenote semiabierto de aguas cristalinas y con una profundidad que alcanza aproximadamente los siete metros.

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El recorrido continúa hacia el Cenote Azul Maya, una caverna inundada que destaca por sus impresionantes formaciones rocosas y su ambiente natural.

¿Cómo llegar?

La Hacienda Mucuyché se localiza sobre la carretera Mérida-Abalá. Desde la capital yucateca el trayecto en automóvil toma alrededor de 45 minutos, por lo que es una opción ideal para una escapada de un día y conocer uno de los cenotes con mayor carga histórica de Yucatán.