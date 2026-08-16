Yucatán suma 24 casos de Mpox y espera vacunas

Yucatán ya suma 24 casos de Mpox y ocupa el segundo lugar nacional, pero continúa a la espera de que la Secretaría de Salud federal defina cuándo enviará las vacunas contra la enfermedad. Mientras tanto, autoridades estatales mantienen bajo análisis un posible fallecimiento asociado al virus.

El secretario estatal de Salud, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, informó que todavía no existe una fecha para el arribo de las dosis, aunque aseguró que la entidad ya solicitó el biológico y cuenta con la infraestructura necesaria para almacenarlo.

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“Tenemos la cadena de frío preparada en Yucatán para recibir la vacuna”, explicó el funcionario, quien aclaró que el Estado no puede adquirir las dosis directamente, debido a que su distribución se encuentra bajo la coordinación de la Red Nacional de Vacunación.

Contagios confirmados

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, hasta el 1 de agosto Yucatán contabilizaba 24 contagios confirmados, todos correspondientes a hombres. Con esta cifra, la entidad se ubica solamente detrás de la Ciudad de México, que registra 27 casos, por lo que concentra uno de los mayores números de pacientes del país.

La falta de una fecha para iniciar la vacunación mantiene pendiente la protección específica contra el virus, mientras las autoridades estatales permanecen a la espera de las disposiciones federales.

Deceso enciende alerta

A este panorama se suma la investigación de un posible fallecimiento relacionado con Mpox, que podría convertirse en el primer deceso asociado a la enfermedad registrado en Yucatán este año.

Alcocer Gamboa explicó que la persona presentaba comorbilidades, por lo que especialistas del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica deberán determinar si el virus fue la causa principal de la muerte.

El funcionario señaló que las condiciones de salud previas pueden elevar el riesgo de complicaciones, por lo que el resultado de los estudios será determinante para establecer si el fallecimiento debe atribuirse al padecimiento.

El Gobierno estatal tiene lista la cadena de frío para recibir las vacunas, pero la distribución depende de los protocolos y tiempos establecidos por la Secretaría de Salud federal.

Mientras se concreta el envío, las autoridades recomendaron reforzar las medidas de prevención, especialmente evitar el contacto directo con personas que presenten lesiones o síntomas compatibles con Mpox.

El virus puede transmitirse con contacto físico estrecho, incluido durante relaciones sexuales, por lo que las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones ante cualquier signo de la enfermedad.