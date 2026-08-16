Impulsa proyectos ambientales y turísticos en San Felipe

La coordinación entre el Gobierno de Yucatán y la administración federal permitirá impulsar nuevos proyectos de desarrollo para San Felipe, entre los que destaca la creación de un sistema arrecifal artificial frente a las costas de ese municipio y Río Lagartos.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Secretaría de Marina y contempla el hundimiento controlado de buques donados por esa institución, con el propósito de generar estructuras que funcionen como refugio para distintas especies marinas.

El sistema arrecifal artificial representa una de las principales apuestas para diversificar las actividades económicas de la zona, pues además de contribuir a la conservación de la vida marina, permitirá abrir nuevas alternativas para el turismo de naturaleza, particularmente mediante prácticas como el buceo y el snorkel.

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El proyecto busca colocar a San Felipe en una nueva perspectiva de desarrollo, al combinar la protección del patrimonio ambiental con el fortalecimiento de la pesca y la generación de nuevas experiencias para visitantes interesados en los ecosistemas costeros.

Entrega de apoyos

Durante una jornada de entrega de apoyos a pescadores y prestadores de servicios turísticos, el gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que esta iniciativa forma parte de una cartera de proyectos encaminada a mejorar las condiciones de vida de más de dos mil habitantes de San Felipe.

Entre las acciones realizadas se encuentra la entrega de equipos de radiocomunicación marítima del programa Seguridad en el Mar, con los que se fortalece la cobertura para las 4 mil 500 embarcaciones menores registradas en el padrón estatal y se mejora la capacidad de respuesta ante emergencias.

También fueron entregados chalecos salvavidas certificados por la Secretaría de Marina a lancheros turísticos. El apoyo forma parte de un programa que destina casi 2 millones de pesos a más de 50 cooperativas turísticas comunitarias de la costa yucateca.

Mejor infraestructura

En materia de infraestructura, se han remodelado la palapa-embarcadero solicitada por el sindicato de lancheros Punta Bachul y las instalaciones de Playa Bonita, donde se repararon y recuperaron espacios hasta contar con 27 palapas para habitantes y visitantes.

La transformación incluye además más de 20 kilómetros de caminos sacacosechas, la remodelación de la posta ganadera, un nuevo domo para la Escuela Secundaria Técnica No. 62, la rehabilitación del domo del preescolar Héroe de Nacozari y una cancha de futbol 5 en el fraccionamiento Santo Domingo.

Para los próximos años se contempla ampliar la infraestructura educativa, deportiva, urbana y habitacional, con un nuevo bachillerato, un Pilares Renacimiento Maya, mejoras al suministro de agua potable, electrificación, pavimentación y hasta 200 casas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). También se proyecta una avenida con banquetas y ciclopista para conectar el fraccionamiento con el cementerio.

Con esta cartera de obras y el sistema arrecifal artificial, San Felipe busca consolidar una estrategia que vincule conservación ambiental, actividad pesquera, turismo, vivienda, educación e infraestructura, con la finalidad de generar oportunidades para las actuales y futuras generaciones.